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Ту-22М3 учились преодолевать систему ПВО противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Иркутской области прошли учения с участием стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с другими родами авиации. Об этом рассказали в Минобороны.

«Всего в мероприятии было задействовано около 10 самолётов Ту-22М3, а также истребители Су-30СМ, расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 различных модификаций и радиолокационных станций», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что, согласно плану учений, лётчики дальней авиации отработали перебазирование самолётов на оперативный аэродром, взаимодействие с другими родами авиации и преодоление системы противовоздушной обороны.

Также экипажи бомбардировщиков усовершенствовали технику пилотирования в сложных метеоусловиях и выполнили условное бомбометание по наземным целям.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
Су-30
Ту-22М
Проекты
Военные учения
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