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Алжир изучает боевой опыт Су-24 в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первые шесть алжирских фронтовых бомбардировщиков Су-24 проходят модернизацию на авиаремонтном заводе № 514 в Ржеве.

Об этом сообщает специализированный портал MENA Defence, пишет ИА «Оружие России».

Уточняется, что они будут модернизированы до уровня Су-24М2. В частности, на самолеты установят авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24 (специализированная вычислительная подсистема) компании «Гефест и Т», позволяющий добиваться высокой точности поражения наземных целей при использовании относительно дешевых неуправляемых авиационных боеприпасов.

В составе ВВС Алжира насчитывается свыше 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24.

В «Рособоронэкспорте» традиционно не комментируют информацию, касающуюся военно-технического сотрудничества (ВТС) с Алжиром. При этом регулярно подчеркивается, что Алжир является одним из крупнейших партнеров России по линии ВТС.

По данным MENA Defence, изучив опыт применения российских фронтовых бомбардировщиков в Сирии, Алжир приступил к модернизации имеющегося у него флота самолетов Су-24МК до уровня Су-24М2.

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Страны
Алжир
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
РОЭ
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