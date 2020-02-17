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ВСУ помогут НАТО в «тренировочно-совещательной деятельности»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украина намерена поддержать усилия коалиционных войск в Афганистане. Такое обещание дал министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Как сообщается в Facebook украинского оборонного ведомства, об этом его глава заявил на заседании в Брюсселе Североатлантического совета НАТО. Оно проходило на уровне министров обороны государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Правда министр оговорился, что украинская поддержка войск коалиции ограничится участием в тренировках, также дипломатической помощью в мирном урегулировании конфликта в Афганистане.

«Учитывая то, что сильные и самодостаточные силы национальной безопасности и обороны Республики Афганистан являются важным элементом в достижении дипломатического успеха в Афганистане, мы продолжим содействовать усилиям в тренировочно-совещательной деятельности. Украина поддерживает усилия коалиционных войск в мирном урегулировании конфликта в Афганистане дипломатическим путем», - сказал Загороднюк.

Как передает «Укринформ», в ходе своего выступления в Брюсселе Загороднюк пообещал не менее решительную поддержку усилиям НАТО в Ираке.

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Страны
Афганистан
Ирак
Украина
Проекты
NATO
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