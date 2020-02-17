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РЛК разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил в мотострелковое соединение ЦВО в Кузбассе

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Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.

ЦАМТО, 14 февраля. Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил на вооружение артиллерийского подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области.

Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса, обеспечивает контроль результатов стрельбы для корректирования огня и определения местоположения огневых позиций противника на расстоянии до 15 км. Кроме того, "Аистенок" способен обнаружить движущиеся наземные цели типа "танк" и контролировать стрельбу артиллерийских орудий калибров от 122 до 155 мм по разрывам снарядов указанных калибров.

Применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Продукция
Аистенок
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