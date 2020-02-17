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Вертолетчики СФ отработали более 100 посадок на палубу БПК "Вице-адмирал Кулаков"

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

ЦАМТО, 14 февраля. Экипажи корабельных противолодочных и спасательных вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота завершили тренировки в Баренцевом море по посадкам на палубу корабля.

В течение двух летных смен они отработали взаимодействие с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" до его захода в базу.

Вертолетчики совершили более 100 посадок и взлетов с палубы в течение двух дней. Посадки отрабатывались на ходу и во время стоянки корабля в дневное время.

В учебно-тренировочных полетах было задействовано шесть корабельных вертолетов. Посменно на них выполняли поставленные задачи 10 экипажей.

Во время дальнего похода БПК "Вице-адмирал Кулаков" на его борту находилась авиационная группа, обеспечивающая работу двух корабельных вертолетов Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном оснащении. Вертолетчики были задействованы в совместном учении сил Черноморского и Северного флотов. Также они выполняли полеты на воздушную и морскую разведку и на поиск подводных лодок.

Экипажи вертолетов, участвовавших в походе БПК "Вице-адмирал Кулаков", прибыли на аэродром базирования несколько дней назад. Они совершили перелет, когда корабль находился в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

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