"Тактическое ракетное вооружение" в 2019 г. экспортировала военную продукцию на $700 млн

Как сообщили в корпорации, продукция поставлена в восемь стран

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) по итогам прошлого года экспортировала продукцию военного назначения на сумму $700 млн. Об этом на брифинге по подведению итогов деятельности корпорации в 2019 году сообщил ее глава Борис Обносов.

"В 2019 году произошло изменение структуры поставок - экспорт был меньше, чем в 2018 году, в районе $700 млн. Продукция поставлена в восемь стран", - заявил Обносов.

"По предварительным данным, совокупный объем выручки по всем предприятиям корпорации составил около 230 млрд рублей. Увеличить объем выручки на 10-15%, как заявлялось в начале 2019 года, нам не удалось по ряду объективных причин. Во-первых, было перенесено на 2020 год исполнение нескольких экспортных контрактов, во-вторых, были некоторые проблемы по серийной тематике. Хотя гособоронзаказ выполнен в полном объеме, тем не менее, мы нескольких десятков миллиардов не досчитались", - сообщил глава корпорации.

По его словам, пропорция между экспортом и ГОЗ изменилась, что привело к снижению чистой прибыли. "Хотя результат в итоге неплохой, мы получили около 20 млрд чистой прибыли. Окончательные итоги будут подведены в марте", - добавил он.

По словам Обносова, в настоящее время портфель экспортных заказов корпорации в целом составляет $2,9 млрд. В 2020 году планируется увеличить выручку до 250 млрд рублей: гособоронзаказ останется на прежнем уровне, а экспорт будет расти.

АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - один из крупнейших российских оборонно-промышленных холдингов. 100% акций корпорации находятся в собственности Росимущества. Штаб-квартира расположена в городе Королеве в Подмосковье. Объединение специализируется на разработке и поставках ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов тактического назначения, морского подводного оружия.