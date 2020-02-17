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ЦАМТО

Совету министров обороны государств-участников СНГ исполнилось 28 лет со дня образования

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 14 февраля. Среди уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ) особое место занимает Совет министров обороны (СМО) государств-участников СНГ. Он был создан 14 февраля 1992 года решением Совета глав СНГ.

В работе СМО принимают участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и в качестве наблюдателей – Молдовы, Туркменистана и Украины.

СМО рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики, военного сотрудничества государств-участников СНГ и координирует усилия министерств обороны государств Содружества по реализации соглашений, решений Совета глав государств в области обороны и военной безопасности.

Основная форма деятельности СМО – заседания, которые проходят в Москве, других городах России и стран Содружества. Кроме того, проводятся рабочие встречи, консультации, совещания, обмены мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества. Их организационно-техническим, информационно-аналитическим и консультативным обеспечением занимается основной постоянно действующий рабочий орган СМО – Секретариат.

Секретарем СМО СНГ является генерал-майор Юрий Дашкин.

Секретариат СМО совместно с рабочими органами, действующими при СМО на временной основе, проводит заседания профильных координационных комитетов, учебно-методические сборы с руководящим составом различных служб вооруженных сил государств Содружества, разноплановые инструкторско-методические занятия.

В своей деятельности СМО активно взаимодействует с высшими и отраслевыми органами СНГ и региональными организациями на пространстве Содружества.

Основным результатом совместной работы оборонных ведомств государств Содружества и СМО явилась выработка правового механизма и организационных основ развития межгосударственного военного сотрудничества, необходимых для партнерского взаимодействия в военной сфере.

Благодаря общим усилиям выстроена целостная система многостороннего взаимодействия государств Содружества: от обеспечения общей безопасности до развития гуманитарного сотрудничества. Столь широкий подход дал возможность каждому государству Содружества реализовать свой спектр интересов в формате СНГ и таким образом быть причастным к выстраиванию общей системы безопасности и военного сотрудничества.

Одним из важнейших результатов совместных усилий государств Содружества стала разработка проекта Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2025 года, одобренного СМО на 77-м заседании в Баку.

В текущем году, безусловно, ключевым является подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В целом, приближающийся юбилей Великой Победы является знаковым событием для активизации работы по духовно-нравственному воспитанию граждан с опорой на общие ценности, объединения усилий в этом направлении.

Данная работа имеет стратегических характер, в значительной мере влияющей на будущее развитие не только отношений в самом Содружестве, но и на уровень обеспечения его безопасности в широком спектре современных вызовов и угроз.

Ключевое внимание, как и в предыдущие годы, будет уделено развитию многопрофильного военного сотрудничества, проведению практических мероприятий по совершенствованию боевой готовности национальных вооруженных сил, популяризации общих ценностных ориентиров, расширению добрососедских отношений и взаимопониманию между странами Содружества.

Таким образом, 2020 год для военного сотрудничества государств Содружества будет особенным, что обусловлено важностью завершения очередного пятилетнего этапа его развития и определения новых задач на перспективу, а также юбилеем Великой Победы, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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