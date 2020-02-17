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Военное обозрение

В Сети представили полную версию календаря, вызвавшего неоднозначную реакцию

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Источник изображения: topwar.ru

Скоро Россия будет знаменательную дату - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не секрет, что страна готовится к празднованию 9 мая, проводятся всевозможные акции, мероприятия, флеш-мобы и т.д., выпускается и печатная продукция, посвященная войне, в частности постеры и календари. Вот и хостинговая компания "Мастерхост" выпустила календарь к 75-летию Победы.

Календарь, выпущенный компанией к 75-летию Великой Победы, не является коммерческим проектом (всего 500 экз.) и посвящен памяти Сынов полков - памяти юных Героев, сражавшихся за нашу Родину. В фотосессии принимали участие дети сотрудников компании, никаких "звезд" со стороны не нанималось.

Полную версию календаря компания выложила в Сеть буквально меньше суток назад, и мнения пользователей относительно этого проекта разделились. Если одни пишут, что проект безусловно хороший, качество снимков профессиональное и тематика полностью отражает подвиг детей войны, которые наравне со взрослыми защищали нашу Родину, то мнение других кардинально отличается. Многие пользователи интернета пишут, что задумка безусловно хороша, но с детьми на картинках "явно переборщили".

Источник изображения: topwar.ru

Не понравилось! Лучше бы фоты пионер-героев выложили. А тут какой-то недо-постановочный дет.сад

Отвратительное, обескураженное какое-то впечатление. Ожидала настоящие фото героев-пионеров. А здесь что-то вроде георгиевской ленточки на хозяйственной сумке. И объяснить невозможно, а хочется по морде дать

При этом, были бы там дети по одиночке среди взрослых, были бы они просто актеры, играющие детей-героев. Это было бы понятно. Но, когда в кадре одни дети, выглядит как дешевый балаган

Источник изображения: topwar.ru

На любителя, ругаться не стоит, хотя создатели вполне могли планировать хайпануть

Что интересно, явные "ура-патриоты", которым все равно, что изображено на картинке, лишь бы было патриотично, уже записали половину пользователей в "либерасты" за критику, даже конструктивную.

Спор о "нужности или ненужности" данного календаря уже перешел из Сети на страницы СМИ и явно перешел российские границы. В украинских и прибалтийских СМИ появились материалы с названиями типа: "75 лет Победы": в сети появились фото скандального календаря с окровавленными детьми" или" В Москве появились календари с окровавленными детьми. Они посвящены 75-летию Победы".

В свою очередь календарь можно назвать направленным именно на современную молодёжь, для которой крайне важно сохранить память о подвиге советских граждан, в том числе и совсем юных, в годы Великой Отечественной.

Полную версию календаря можно посмотреть, пройдя по этой ссылке: календарь

Надеемся, что свое мнение о данном проекте Вы выскажете в комментариях.

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1 комментарий
№1
17.02.2020 09:11
Без оговорок и обсуждений - я бы такой у себя и на работе, и дома повесил.
Ну а будет ли сын смотреть и вопросы задавать - правильные ли это будут вопросы или нет, это не от календаря, а от воспитания зависит.

Но, на мой взгляд, календарь очень достойный!
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