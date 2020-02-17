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hi-tech

F-35 не уйдет от российской «Струны»

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Радар "Струна-1"
Радар "Струна-1".
Источник изображения: Air Power Australia

Названо главное преимущество России над американским истребителем

Истребитель F-35 позиционируется как «невидимка» — с помощью специальных систем борьбы с устройствами обнаружения он может пролетать незаметно для большинства радаров. Но обозреватель The National Interest считает, что он не сможет обмануть российский радар «Струна-1», произведенный в 1999 году.

В отличие от аналогов, «Струна-1» относится к классу бистатических радаров — это когда у прибора приемник и передатчик сигнала находятся не в одной точке, а установлены по отдельности. Это позволяет значительно увеличить чувствительность радара в три раза по сравнению с обычными.

За счет повышенной чувствительности «Струна-1» позволяет обнаружить любые объекты с низкой эффективной площадью рассеивания электромагнитной волны — те, которые не могут заметить обычные радары. Это могут быть дельтапланы, крылатые ракеты или американский истребитель нового поколения F-35 с технологией «стелс».

Только у радара «Струна-1» есть один недостаток — он может поддерживать высокую чувствительность только в рамках небольшой области. Зона обнаружения ограничена расстоянием между приемником и передатчиком — не больше 12 км в длину и 7 км в высоту. Это ограничение не позволяет превратить радар «Струна-1» в универсальное решение для обнаружения всех «невидимок», но его можно устанавливать на особенно важных точках.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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