F-35 не уйдет от российской «Струны»

Названо главное преимущество России над американским истребителем

Истребитель F-35 позиционируется как «невидимка» — с помощью специальных систем борьбы с устройствами обнаружения он может пролетать незаметно для большинства радаров. Но обозреватель The National Interest считает, что он не сможет обмануть российский радар «Струна-1», произведенный в 1999 году.

В отличие от аналогов, «Струна-1» относится к классу бистатических радаров — это когда у прибора приемник и передатчик сигнала находятся не в одной точке, а установлены по отдельности. Это позволяет значительно увеличить чувствительность радара в три раза по сравнению с обычными.

За счет повышенной чувствительности «Струна-1» позволяет обнаружить любые объекты с низкой эффективной площадью рассеивания электромагнитной волны — те, которые не могут заметить обычные радары. Это могут быть дельтапланы, крылатые ракеты или американский истребитель нового поколения F-35 с технологией «стелс».

Только у радара «Струна-1» есть один недостаток — он может поддерживать высокую чувствительность только в рамках небольшой области. Зона обнаружения ограничена расстоянием между приемником и передатчиком — не больше 12 км в длину и 7 км в высоту. Это ограничение не позволяет превратить радар «Струна-1» в универсальное решение для обнаружения всех «невидимок», но его можно устанавливать на особенно важных точках.