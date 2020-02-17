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Военно-промышленный курьер

Вертолетчики Балтийского флота зачистили «захваченный» район

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации БФ в рамках учебно-тренировочных полетов на полигоне в Калининградской области уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника.

Во время вылетов на боевое применение вертолетчики наносили удары по земле одиночно и в составе пар, а также с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24.

В ходе учений экипажи отрабатывали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В «захваченном» районе Калининградской области требовалось ликвидировать колонны техники, живую силу и укрепления условного противника. Все назначенные цели были успешно уничтожены.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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