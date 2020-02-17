Конкуренция МиГ-29К для авианосцев Индии: Корпорация Boeing тестирует F/A-18 Super Hornet на взлёт с трамплина

Источник изображения: topwar.ru

Американская корпорация «Boeing» намеревается потеснить российские МиГи на индийском рынке. Выбранное направление – создание специально для нужд ВМС Индии палубного истребителя, который они могли бы использовать на авианосцах. На данный момент Индия готова оснащать свой строящийся авианосец Vikrant истребителями МиГ-29К.

Однако в издании Defense World вышел материал, в котором утверждается, что корпорация «Боинг» объявила о планах испытания F/A-18 Super Hornet по взлёту с трамплина.

Из материала:

Boeing F/A-18 Super Hornet должен быть протестирован и сертифицирован для взлётов с трамплина, прежде чем он сможет сделать шаг для контракта с индийскими партнёрами.

По словам вице-президента американской корпорации Тома Брекинриджа, «Super Hornet» будет тщательно проверяться на трамплине. Из его заявления:

Такие планы уже находятся в стадии реализации.

Таким образом американский «Боинг» пытается перехватить контракт у России, поставив Нью-Дели свои F/A-18 Super Hornet вместо МиГ-29К. Пока контракт не подписан, но в 2017 году власти Индии высказали намерение купить 14 самолётов МиГ-29К.

Напомним, что несколько недель назад во время выступления представителей Минобороны и производственной сферы Индии в парламенте страны Россию обвинили в «затягивании поставок палубных истребителей».

В настоящее время в ВМС Индии – более 40 истребителей МиГ-29К. Нью-Дели планирует купить ещё 57 палубных истребителей, в том числе и для перспективного авианосца INS Vishal.