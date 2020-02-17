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ТАСС

На МКС пройдут эксперименты для российских вузов

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Вид из окна внутри купола МКС
Вид из окна внутри купола МКС.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

В Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что , в частности, планируется мониторинг лесных экосистем для МГТУ им. Баумана в рамках эксперимента "Дубрава"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Проведение экспериментов для российских высших учебных заведений запланировано на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

В частности, планируется мониторинг лесных экосистем для МГТУ им. Баумана в рамках эксперимента "Дубрава".

Также с российского сегмента МКС будет организована "открытая передача по радиолюбительскому каналу связи <…> изображений фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина". Этот эксперимент будет проводиться для Московского авиационного института.

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