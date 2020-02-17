Войти
Интерфакс-АВН

Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" завершает ходовые испытания после ремонта во Владивостоке

439
0
+1
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани"
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани".
Источник изображения: twitter.com

Судно совершит поход к Антарктиде

Владивосток. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Во Владивостоке на базе АО Центр судоремонта "Дальзавод" завершаются заводские ходовые испытания гидрографического судна Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани", находившегося на ремонте более двух лет.

Экипаж "Маршала Геловани" под руководством капитана Алексея Кожевникова, совместно со специалистами "Дальзавода", завершает комплекс контрольных выходов в море, где проверяется готовность судна, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

За два года ремонта "Маршал Геловани" прошел докование, на нем заменены на более современные ряд систем и механизмов, обновлено навигационное оборудование, установлен на штатное место новый промерочный катер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Дальзавод
Проекты
ТОФ
Похожие новости
11.11.2019
АПЛ "Иркутск" и БПК "Маршал Шапошников" смогут применять гиперзвуковые ракеты "Циркон"
04.10.2019
МРК "Смерч" с ракетами "Уран" вернулся в состав Тихоокеанского флота
21.07.2017
Завершен ремонт и модернизация корабля "Карелия" для ТОФ
23.04.2013
Завершен плановый ремонт ракетного крейсера «Варяг»
03.08.2012
Под вертолетоносцы «Мистраль» реконструируют базу в бухте Большой Улисс
29.02.2008
"Все решается не с первого захода"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты