Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" завершает ходовые испытания после ремонта во Владивостоке

Судно совершит поход к Антарктиде

Владивосток. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Во Владивостоке на базе АО Центр судоремонта "Дальзавод" завершаются заводские ходовые испытания гидрографического судна Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани", находившегося на ремонте более двух лет.

Экипаж "Маршала Геловани" под руководством капитана Алексея Кожевникова, совместно со специалистами "Дальзавода", завершает комплекс контрольных выходов в море, где проверяется готовность судна, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

За два года ремонта "Маршал Геловани" прошел докование, на нем заменены на более современные ряд систем и механизмов, обновлено навигационное оборудование, установлен на штатное место новый промерочный катер.