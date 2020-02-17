Замглавы Пентагона заявил, что США вынуждены развивать ядерные силы перед лицом угрозы со стороны России

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Гиперзвуковое оружие России вынуждает США модернизировать свои ядерные силы, в частности, ядерную триаду, заявил заместитель министра обороны США Алан Шаффер.

Такое оружие, имеющееся в распоряжении России, в частности, ракеты "Авангард", "являются средством, которое представляет собой оказывающую давление угрозу" для обороны США. Поэтому Вашингтон вынужден "модернизировать свою ядерную тираду и поддерживать уровень ядерного сдерживания", сказал он, выступая на международной конференции по вопросам ядерного сдерживания.

Шаффер отметил, что даже без гиперзвукового оружия Россия и Китай располагают достаточным количеством баллистических ракет, которые "являются вызовом для Соединенных Штатов, и Пентагон должен быть готов к ответным мерам".

По его словам, в условиях отсутствия средств защиты от гиперзвукового оружия важную роль играет ядерный арсенал. Его нужно поддерживать и совершенствовать в будущем.