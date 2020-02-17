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Военное обозрение

Американское производство не справляется с выпуском бронетехники

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Источник изображения: https://www.defensenews.com/

Пентагон столкнулся с неготовностью американского производства освоить серийный выпуск новых изделий. Речь идет о новой армейской многоцелевой бронемашине AMPV и модернизированной гаубицы M109A7 Paladin.

Предполагалось, что у компании BAE Systems не возникнет проблем с развертыванием производства на принадлежащих ей мощностях в Йорке (Пенсильвания). Однако теперь военное ведомство страны вынуждено перераспределять свои затраты, отдавая приоритет покупке другой техники.

Как отмечает Defense News, AMPV должна была прийти на замену «бронетранспортеру вьетнамской эпохи» M113. Из-за затруднений на производстве в планах на 2021-й финансовый год пришлось сократить закупку AMPV со 143 единиц до 32. Провальной оказалась и программа приобретения «Паладинов» - вместо 37 систем армия закажет лишь семь.

При этом, как указывается, «общие объективные потребности в закупках остаются неизменными». В этой связи пробуксовки в поставках мешают выполнению планов перевооружения.

Наряду с проблемами, возникшими на сборочной линии в Йорке, военные столкнулись с недостатками в техническом проекте. В целом неясно, какая из причин перевешивает сбои в поставках – оплошности, допущенные при разработке, или невозможность справиться с выпуском машин.

Например, в 2017 и 2018 годах уже пришлось отозвать 68 «Паладинов», как указывается, для их «полного демонтажа, осмотра, ремонта и повторного тестирования». Тогда эта мера была обусловлена ненадежностью затвора гаубиц, вызванной недостатками при проведении сварочных работ.

Источник изображения: https://www.defensenews.com/

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
M109
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
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