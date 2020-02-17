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Интерфакс-АВН

Российские военные провели тренировку по поиску самолетов-разведчиков в Арктике

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Российская военная база Северный Клевер в Арктике
Российская военная база Северный Клевер в Арктике.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Vladimir Isachenkov

Владивосток. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Специалисты радиотехнических войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) провели тренировки по поиску и обнаружению самолетов-разведчиков условного противника в Арктической зоне, сообщила пресс-служба ВВО в пятницу.

Перед специалистами стояла задача провести мониторинг воздушного пространства с применением развернутого на острове Врангеля трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2".

Для усложнения задачи они должны были обнаружить пару летательных аппаратов, выполненных по технологии снижения заметности. Расчеты обнаружили и определили их координаты.

Тактическая обстановка максимально соответствовала работе в боевом режиме, самолеты перемещались по сложным траекториям на высоких скоростях.

После идентификации, специалисты взяли самолеты-разведчики условного противника на сопровождение и передали данные на командный пункт для наведения истребителей-перехватчиков.

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