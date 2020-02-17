Интервью руководителя Киевского бронетанкового завода

Корреспондент информационного агентства министерства обороны Украины АрмияИnform побывал на Киевском бронетанковом ремонтном заводе [ГП "Киевский бронетанковый завод"] и пообщался с исполняющим обязанности его директора Владимиром Синявским о перспективах развития предприятия.

Танк Т-72 вооруженных сил Украины, прошедший ремонт и модернизацию на ГП "Киевский бронетанковый завод" (с) armyinform.com.ua

Справка "АИ": Синявский Владимир Викторович. Трудовую деятельность начал на заводе в 2011 году. Прошел путь от слесаря, производственного мастера, начальника цеха, заместителя директора по производству.

Киевская модернизация Т-72

- Владимир Викторович, какие заказы сейчас выполняет предприятие?

- КБТЗ сейчас имеет несколько договоров с министерством обороны [Украины] и Центральным бронетанковым управлением Командования Сил логистики. И осуществляет дооборудование и модернизацию танков Т-72.

На машинах заменяется динамическая защита "Контакт" на надежный "Нож", устанавливаются модернизированные прицелы 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами "Комбат" украинского производства, новые приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощные двигатели. Танки оснащают современными радиостанциями Aselsan или Harris, навигационными системами СН-3003 "Базальт". Также ходовую часть заменяют на эффективную от Т-80. В войска уже отправлено 25 машин из партии в 31 единицу для нужд армии. После начала эксплуатации всесторонне изучаются сильные и слабые стороны модернизированных танков для их дальнейшего улучшения.

- В мире много стран, которые имеют на вооружении Т-72 и постоянно их модернизируют, как Вы оцениваете киевский вариант модернизации?

- В ближайшее время наш модернизированный Т- 72 будет проходить очень серьезные испытания. Будут осуществлены стрельбы ракетой "Комбат" и уверен, что они пройдут успешно. Ведь "Комбат" поражает цели на расстоянии до 5000 метров и использование ракеты существенно повышает боеспособность машины.

- Сколько машин в месяц сможет модернизировать предприятие?

- Сейчас предприятие может модернизировать 5 машин в месяц. Модернизация начинается с того, что танк полностью разбирают, а потом начинают собирать из новых деталей - замене подлежат все узлы и кабели. У нас достаточно большой коллектив на заводе - работает более 700 человек и есть возможность выполнять весь ремонтный регламент.

Украина сейчас полностью независима от поставок запчастей из-за рубежа, все необходимое производят наши заводы. КБТЗ имеет замкнутый цикл изготовления основных деталей для башни, кроме систем наведения огня, стабилизаторов орудия и приборов наблюдения. Все, что из железа и брони, изготавливают на нашем заводе.

- Что, по Вашему мнению, необходимо для завода, чтобы он работал на полную мощность и мог модернизировать собственное производство до современного уровня стран НАТО?

- Сейчас завод загружен полностью, но через два-три месяца перед нашим коллективом может возникнуть вопрос: "А что же дальше?" Как и любому предприятию, нам нужен долгосрочный заказ, чтобы мы могли планировать работу на 3-5 лет. К сожалению, Украина до сих пор планирует Государственный оборонный заказ только на год, но движется в сторону реформирования закупок. И нам следует понимать потребности ГОЗ на 3-5 лет вперед. Печально и страшно, когда каждый раз мы не знаем, что делать в следующем году. Если бы у нас были заказы на 3 года, это позволило бы планировать работу на это время, набирать новых людей, увеличивать штат, расширить объемы производства, осуществлять необходимые научно-исследовательские работы и разрабатывать новую технику.

Например, по бронетранспортерам на данный момент заказов нет. Ранее мы изготовили и поставили заказчикам более чем сотню БТР-3, и пока заказов не поступает, хотя машина хорошая и у нас есть возможность ее усовершенствовать.

Можем сами производить бронекорпуса

- Каковы пути улучшения и модернизации БТР-3? Машина по сравнению с БТР-80 на 3 тонны тяжелее и оснащена более мощным двигателем, а ходовая осталась старой...

- Да, машина унаследовала ходовую от БТР-80, но получила более мощный двигатель в 360 л.с., который позволяет разгоняться максимум до 110 км/час. Также она стала и значительно тяжелее. Машина имеет неплохие рекомендации в войсках, но по ходовой вопрос. Это касается колесных редукторов, раздаточных коробок и мостов. Недавно был на совещании по вопросам модернизации ходовой части БТР-3. Харьковский бронетанковый завод, другое предприятие концерна "Укроборонпром", взял на себя разработку улучшенного варианта ходовой.

- Вы можете самостоятельно изготавливать бронекорпуса?

- Да. Но важно не только иметь стапеля и оборудование для сбора корпусов. Главное - это высококвалифицированные специалисты, которые сваривают бронелисты. Наши сварщики прошли соответствующую подготовку, проверку знаний и имеют соответствующие документы, что позволяет им работать с высоколегированным металлом.

- Сколько необходимо сварщиков для изготовления корпуса БТР?

- Если это дооборудование деталями корпуса, то бригада состоит из двух сварщиков и трех слесарей, если речь идет об изготовлении корпуса с нуля, то количество сварщиков в бригаде увеличивается до четырех.

Заказ на три года дает возможность развития

- Передача техники с завода - важный момент. Как это происходит на практике?

- Порядок такой: сначала технику принимает ОТК, потом сдаем ее военном представителю, который контролирует качество наших изделий, и наконец новую технику у нас принимает военная часть, по которой ее закрепят. Хочу отметить, что качество наших машин на достойном уровне.

- Предприятие имеет рабочий резерв и возможность готовить необходимых специалистов?

- У нас существует соответствующая программа подготовки. Также мы доплачиваем слесарю 5-го разряда, который берет себе ученика. Ты приходишь на работу, тебя устраивают учеником слесаря, дают наставника, выплачивают определенные средства в качестве премии за то, что человек пришел учиться. Это давняя традиция предприятия, которую сохранили и можем себе ее позволить.

- Планируете модернизацию производственных мощностей?

- Опять же, все зависит от объема заказов. Если он составляет 10 единиц техники, то и модернизация и использование новых технологий невозможны. Когда есть заказ, например, на 350 единиц боевой техники, появляется возможность загрузить завод на три года. И как следствие - модернизировать и роботизировать сборку корпусов бронетранспортеров, и не только их.

В заказ закладывается прибыль, которая используется на развитие завода и социальные программы. Есть два общежития для работников, которые мы могли бы отремонтировать, запустить программу доступного жилья и многое другое по улучшению условий труда.

- Желаю хороших заказов и процветания Вашего легендарного предприятия!

- Спасибо! Наше предприятие стратегически важное для обороноспособности страны. Надеемся, что это будет отражено в долгосрочном заказе для нужд нашего государства.

ГП "Киевский бронетанковый завод" (с) armyinform.com.ua