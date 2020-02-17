Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника

Россия – классический пример страны, которая самостоятельно развивает военную отрасль и может по праву считаться военной державой, пишет пользователь «Сины». Многим странам до нее далеко. И НАТО ее тоже не запугать. Все потому, что у России есть два важных союзника.

НАТО - крупнейшее военно-дипломатическое достижение США после Второй мировой войны. Организация Североатлантического договора дает Соединенным Штатам возможность для глобального военного присутствия. Некоторые задаются вопросом, зачем американская армия, обладая большим количеством танкеров, стратегических бомбардировщиков, авианосных ударных групп и огромных атомных подводных лодок, берет на себя такие большие военные расходы для того, чтобы "содержать" НАТО? Возьмем в качестве примера Персидский залив. Американские военные имеют гарнизоны и базы во многих странах данного региона. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны являются постоянными союзниками Соединенных Штатов. Благодаря этому США имеют возможность в любой момент нанести удар по потенциальным противникам в Персидском заливе, и, что еще более важно, это является необходимым условием для доминирования Америки на Ближнем Востоке. По аналогии с этим, присутствие США в Западной и Центральной Европе зависит от НАТО. Более того, при поддержке альянса Соединенные Штаты имеют существенное право голоса и доминирующую силу во многих международных вопросах.

Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США. Вслед за Соединенными Штатами они могут бомбить некоторые небольшие страны или участвовать в локальных войнах. А почему же тогда Россия не боится? Слова Владимира Путина дают хороший ответ на этот вопрос: потому что у России есть два союзника - армия и флот. Это цитата Александра III. О третьем "союзнике" - военно-воздушных силах - речь не шла, так как в то время не было ВВС. Смысл цитаты - стране нужно рассчитывать на свои силы, только армия поможет выстоять во время кризиса.

Рассмотрим на примере НАТО. Кроме Америки Россия не принимает в расчет другие страны альянса, в том числе и Западную Европу. В ближневосточном вопросе, в особенности в сирийском конфликте, только Америка решается противостоять России. Я не слышал, чтобы боевые самолеты Англии, Франции и других стран пересекались с российскими истребителями. Россия действительно является классическим примером страны, которая самостоятельно развивает военную отрасль. Она в небольшом объеме импортирует оснащение для армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил, но в основном страна может все производить самостоятельно. В настоящее время Великобритания, Франция и другие известные военные державы утратили возможность самостоятельно разрабатывать самолеты пятого поколения. Если говорить о ядерном оружии, то британские подводные лодки оснащены американскими ракетами "Трайдент". Что касается военно-морского флота, Франция здесь также оказывается зависимой от США в вопросе обслуживания катапульт. Несмотря на сложности в создании авианосцев, Россия все же может производить их самостоятельно. А разработка стратегических бомбардировщиков ей тем более под силу.

На самом деле, в современном мире нельзя полностью полагаться на союзников, необходимо рассчитывать на силы собственной армии, и только тогда можно быть по-настоящему сильными. Некоторые страны, опирающиеся на США, вынуждены прислушиваться к их мнению во многих областях. В конечном итоге такие государства утрачивают свою силу. Иными словами, только при самостоятельном производстве всех видов вооружения и снаряжения можно стать мировой военной державой.

Цзюнь Цзиту