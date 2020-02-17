Войти
Военное обозрение

Airbus раскрыл детали проекта MAVERIC

738
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейский концерн Airbus раскрыл детали своего нового творения MAVERIC – «модель самолета для валидации и экспериментирования с надежными инновационными элементами управления». Данное изделие представляет собой демонстратор, на котором предполагается «обкатывать» конструкцию так называемого «смешанного крыла»

По этим термином понимается постепенный переход фюзеляжа в треугольную консоль. Длина машины составляет 2 метра, ширина – 3,2 м. Как утверждается, в целом выбранная схема позволяет уменьшить затраты на топливо до 20%, если сравнивать её с соразмерным самолетом.

Со слов разработчика, применение технологии «смешанного крыла» дает дополнительный потенциал для моделирования различных схем размещения силовых установок, расширяя типаж используемых двигателей.

Проект MAVERIC стартовал в 2017 году. Впервые машина поднялась в воздух в июне 2019 года. С тех пор летно-испытательная кампания продолжается и будет вестись до конца второго квартала 2020 года. Однако конкретные сроки начала эксплуатации новинки не определены.

Главная задача, которая была поставлена создателями, - отработать конструкцию в целях перспективного развития пассажирской авиации. При этом бросается в глаза схожесть аппарата с изделиями военного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.10.2014
Австралия проведет модернизацию вертолетов Tiger
05.06.2014
Что нам стоит самолет построить
16.05.2014
Казахстан намерен к 2020 году увеличить степень локализации сборочного производства вертолетов EC-145 на 30 проц.
26.03.2014
ВВС Республики Корея выберут поставщиков истребителей F-X и заправщиков KC-X до конца года
25.12.2013
Компания Astrium выиграла новый контракт Европейского космического агентства на эксплуатацию МКС
09.04.2013
Что мешает российскому авиастроению быть конкурентоспособным?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты