Airbus раскрыл детали проекта MAVERIC

Источник изображения: topwar.ru

Европейский концерн Airbus раскрыл детали своего нового творения MAVERIC – «модель самолета для валидации и экспериментирования с надежными инновационными элементами управления». Данное изделие представляет собой демонстратор, на котором предполагается «обкатывать» конструкцию так называемого «смешанного крыла»

По этим термином понимается постепенный переход фюзеляжа в треугольную консоль. Длина машины составляет 2 метра, ширина – 3,2 м. Как утверждается, в целом выбранная схема позволяет уменьшить затраты на топливо до 20%, если сравнивать её с соразмерным самолетом.

Со слов разработчика, применение технологии «смешанного крыла» дает дополнительный потенциал для моделирования различных схем размещения силовых установок, расширяя типаж используемых двигателей.

Проект MAVERIC стартовал в 2017 году. Впервые машина поднялась в воздух в июне 2019 года. С тех пор летно-испытательная кампания продолжается и будет вестись до конца второго квартала 2020 года. Однако конкретные сроки начала эксплуатации новинки не определены.

Главная задача, которая была поставлена создателями, - отработать конструкцию в целях перспективного развития пассажирской авиации. При этом бросается в глаза схожесть аппарата с изделиями военного назначения.