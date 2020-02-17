На МКС пройдет эксперимент по мониторингу опасных явлений

Он запланирован на 2021-2023 год

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Аппаратура для наблюдения за опасными природными явлениями и техногенными объектами в инфракрасном тепловом диапазоне будет установлена на борту российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщил ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

Установка аппаратуры пройдет в рамках эксперимента "Мониторинг-ДТР". "Научная аппаратура и измерительные средства дистанционного зондирования в этом эксперименте устанавливаются на российском сегменте МКС", - сообщил Диваев.

Согласно данным, опубликованным Координационным научно-техническим советом (КНТС) по программам научно-прикладных исследований, сканирующее устройство будет превосходить подобный прибор на борту космического аппарата "Метеор-М" № 1 и 2. В частности, оно обладает лучшим пространственным разрешением.

Проведение эксперимента запланировано на 2021-2023 год.