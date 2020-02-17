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В США назвали «наименьшую» проблему Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский перспективный Су-57 является первым в мире истребителем, оснащенным направленными средствами направленного инфракрасного противодействия, пишет The National Interest.

В американском журнале отмечают, что данная система, предназначенная для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения, является «наименьшей из проблем» самолета.

«Важно скептически относиться ко всему, что касается Су-57. Истребитель-невидимка впервые взлетел в 2010 году, однако до сих пор не завершил летные испытания и не имеет ключевых систем», — пишет издание.

Там же говорится о том, что программа Су-57 страдает от недостатка финансирования, а системы вроде средств направленного инфракрасного противодействия могут оказаться бесполезными при небольшом числе выпускаемых самолетов.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались считать истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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