Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Корабль военно-морских сил США захватил в Аравийском море судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Центральное командование США.

По его данным, небольшое судно задержала еще 9 февраля команда крейсера Normandy.

Отмечается, что было изъято 150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Дехлавие», которые являются иранскими копиями российских ПТУР «Корнет», передает «РИА Новости».

Кроме того, на борту судна были обнаружены «компоненты оружия» иранского производства, в том числе три иранские ракеты класса «земля-воздух», иранские тепловизионные оружейные прицелы и компоненты для беспилотников и надводных кораблей.

По данным командования, оружие иранского происхождения якобы предназначалось для повстанцев-хуситов в Йемене. Таким образом, была нарушена резолюция Совета Безопасности ООН, запрещающая прямые или косвенные поставки, продажу или передачу оружия хуситам.

В начале декабря сообщалось, что американский эсминец Forrest Sherman задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, якобы принадлежащих Ирану.