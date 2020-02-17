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Вестник Мордовии

Сирийцы двинули против турецких Т-155 свои колесные САУ, бьющие на 44 км

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В ответ на переброску в Сирию турецкими войсками 155-мм самоходок Т-155 правительственные войска задействуют колесные САУ.

Эти боевые машины, вооруженные 130-мм орудиями М-46, выполнены на шасси немецких четырехосных автомобилей "Mercedes ACTROS 4140" и уже длительное время успешно используются в боях.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Возможно, они и не такие совершенные, как их противники, но благодаря работе опытных расчетов могут представлять реальную угрозу. Так, известно, что в боекомплект входят китайские активно-реактивные снаряды с донным газогенератором с дальностью стрельбы около 44 км.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Поэтому их считают самыми дальнобойными артиллерийскими системами в сирийской армии. Дальше бить могут только реактивные системы залпового огня "Смерч" или ракетные комплексы "Точка".

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Сирия
Турция
Продукция
9А52-2 Смерч
M-46
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