Атомная бомба может потерять главную роль

Президент высказался против включения в Конституцию ядерного статуса России

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, состоявшейся 13 января в Ново-Огарево, президент РФ Владимир Путин выступил против закрепления в Конституции статуса России как ядерной державы. Введение такой поправки в Основной закон в ходе совещания предложил писатель Захар Прилепин.

Глава государства объяснил свое мнение тем, что у страны просто могут появиться другие, более перспективные виды вооружений. «Вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были всегда на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения, всегда. А это может быть не обязательно ядерное оружие, это может быть оружие на других физических принципах», - сказал президент. Он также отметил что «ядерный статус - это не вечное». «Как говорил один специалист в области энергетики - каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», - заметил Путин и добавил, что «так и в оборонной сфере: когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным».

«То, что Россия должна быть на шаг впереди по своему оборонному потенциалу - это точно. А надо ли это в Конституции писать, я сейчас не уверен», - пояснил Путин. Но при этом глава Кремля подчеркнул, что статус России как ядерной державы «еще долгое время» не потеряет свою значимость.

Он отметил, что российское гиперзвуковое оружие сделало бессмысленными попытки США нивелировать ядерный потенциал РФ. В связи с этим президент обратил внимание на то, что «некоторые эксперты за рубежом работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей». «Например, система противоракетной обороны (США - НВО), о которой вы все хорошо знаете, как раз и направлена на то, чтобы «обесточить» наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным», - заявил Путин. Он также сказал: «Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали траты многомиллиардные, которые они уже произвели».

15 января 2020 года в послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил, что Россия «впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и ведется новейшую историю» никого не догоняет. Он сказал, что разработка нового оружия ведется и что другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

На днях президент США Дональд Трамп объявил, что Пентагон располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем «обычные» ракеты. «У нас есть супербыстрые ракеты. Причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - 10 февраля заявил глава Белого дома, выступая перед губернаторами американских штатов в Вашингтоне.

Необходимость в таком оружии Трамп пояснил тем, «у России есть нечто подобное». Москва обладает ракетами, способными очень быстро достигать целей. Он поведал присутствующим, что Россия получила эти технологии «возможно, из планов администрации Обамы» и заметил, что в то время США не занимались претворением подобных планов в жизнь. «И это очень плохо», - объявил президент Америки и отметил, что в настоящее время не только Москва, но и Пекин активно ведут работы в данном направлении.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»