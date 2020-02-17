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Названа предварительная сумма ущерба от пожара на российском авианосце

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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Точная сумма ущерба, нанесенного пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», еще не определена. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что она может превысить 300 миллионов рублей, но «никаких 90 миллиардов там нет».

Сложности с подсчетом возникли, по его словам, из-за следственных действий. «Нас просто не пускали на объект», — пожаловался он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота написала, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше. По данным издания, в результате пожара была повреждена конструкция авианосца и сгорело ремонтное оборудование. Военные и гражданские специалисты получили травмы.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря, его удалось потушить спустя сутки. Сообщалось, что возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.

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