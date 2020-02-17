Болгарские танки едут грузинской дорожкой

Модернизировать ОБТ ВС Болгарии с большой долей вероятности будут израильтяне

Все страны Североатлантического альянса наращивают свои военные потенциалы. В рамках этих программ почти повсеместно идет модернизация и/или обновление танкового парка. Бывшие страны соцлагеря, ставшие членами НАТО, стоят перед дилеммой – модернизировать имеющуюся у них бронетехнику советского стандарта или закупать «новую» у своих союзников. Слово «новая» взято в кавычки, поскольку «броня» ведущих стран альянса имеет уже преклонный (для боевой техники) возраст и практически исчерпала свой модернизационный потенциал, да и экспортные возможности у этих держав не велики.

Иными словами, без капитального ремонта и модернизации старых машин времен организации Варшавского договора «новым европейцам» никак не обойтись. Вот и Болгария заложила в оборонный бюджет текущего года 50 миллионов левов (1,8 миллиардов рублей) на модернизацию 90 ОБТ Т-72, находящихся на вооружении ВС страны.

Причем речь идет не о капитальном ремонте, а именно о модернизации этих старых машин, которые должны получить новые системы управления боем, многоканальные прицельные устройства, новые системы связи и предупреждения о лазерном облучении. Кроме того, должна быть усилена защита танков.

Хотя военное ведомство сообщает, что в модернизационных работах должна принять участие национальная корпорация холдинг военно-ремонтных заводов «Терем», очевидно что к работе будут привлечены иностранные фирмы.

По данным источников, близких к Министерству обороны Болгарии, это будут израильтяне, которые имеют значительный опыт модернизации бронетехники советского стандарта (захваченной в качестве трофеев во время войн с соседними государствами). И надо сказать, что израильские танкостроители энергично продвигают свои модернизационные программы на мировом рынке и, прежде всего на постсоветском и постсоциалистическом его сегменте.

Так, израильтяне в конце 2007 года осуществили модернизацию танков Т-72 ВС Грузии в вариант SIM1. В ходе данных доработок советские радиостанции были заменены на натовские. Был установлен датчик «свой-чужой», навигационная система GPS, у наводчика и командира появились тепловизоры.

Эти обновленные ОБТ приняли активное участие в боевых действиях в Южной Осетии, но какого-либо видимого преимущества грузинским танкистам не обеспечили. Конечно, это можно было бы списать на «эксцесс исполнителей» (войска Саакашвили вообщем не продемонстрировали ни стойкости, ни героизма).

Дело в том, что при проведении операции по принуждению Тбилиси к миру части 58-й армии смогли захватить совершенно исправными десятки грузинских танков, и эти машины были детально исследованы российскими специалистами. И никаких особых преимуществ по сравнению с российскими модернизированными Т-72 грузинские трофеи не продемонстрировали. После Грузии израильтяне взялись обновлять танковый парк Азербайджана, где модернизацию прошли до полусотни Т-72, получив название «Аслан» (Лев).

В отличие от грузинской модернизации, цифровой баллистический вычислитель еще стал учитывать данные с датчика ветра. Основной прицел танка, по сути, остался прежним, с характерными для него недостатками: он стабилизирован лишь в вертикальной плоскости и имеет очень узкий угол обзора. Также есть данные о недостаточном уровне защищенности машины даже в обновленном варианте, которая не эффективна против современных тандемных кумулятивных боеприпасов и абсолютно бессильна против подкалиберных снарядов.

В результате азербайджанская армия решила приобрести крупную партию танков Т-90СА. Рассмотрев опыт бывших братских республик, Казахстан отказался от услуг израильтян. Между прочим, помимо России и Израиля модернизируют Т-72 и другие страны. Например, очень неплохих результатов добилась Польша. Но болгары, тем не менее, все же выбирают Израиль, несмотря на то, что его не самая лучшая программа, является, тем не менее, не самой дешевой.

В чем причина этого решения – щедрые «откаты», или «рекомендации» американцев, которые с некоторых пор настойчиво лоббируют интересы израильских оружейников, сказать с определенностью пока трудно.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",