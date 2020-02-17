"Придумать врагов": в НАТО обсудили Россию

Столтенберг пригрозил ответить на развертывание российских ракет

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе обсудили угрозу, исходящую от российских ракетных систем, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Газета.Ru» проанализировала перспективы предстоящей борьбы Североатлантического альянса с Москвой.

Главы оборонных ведомств стран НАТО согласовали на переговорах в Брюсселе ответ на весь диапазон угроз со стороны российских ракетных систем - обычных, ядерных и ракет, находящихся на стадии разработки.

«Мы обсудили проблему, создаваемую российскими ракетами. Это включает разработку и развертывание ракеты SSC-8 (9М729), что привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в прошлом году. Союзники по НАТО едины в том, что Россия нарушила договор», - заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что все союзники "согласились на все шаги».

«Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но наше сдерживание и оборона должны быть эффективными, чтобы защитить наших людей. SSC-8 является лишь частью ракетостроения России. Поэтому сегодня мы обсудили более широкий вызов, который включает в себя другие российские ракетные системы как в обычном, так и ядерном оснащении»,

- сказал глава альянса.

По его словам, в настоящее время многие ракетные системы России или развернуты, или находятся в стадии разработки. То, что большинство из них комплектуются головными частями в обычном и ядерном оснащении, создает большой риск эскалации конфликта, полагают в альянсе.

В то же время министры подчеркнули твердую приверженность НАТО контролю над вооружениями и разоружению. Блок должен и впредь быть платформой для Европы и Северной Америки для обсуждения этих вопросов, было заявлено в Брюсселе.

«Мы продолжим эту важную работу с целью принятия дальнейших решений в конце этого года», - обратил внимание Столтенберг.

Министры обороны НАТО также обсудили прогресс в обеспечении более справедливого распределения бремени военных расходов в Североатлантическом альянсе.

«Мы наблюдаем беспрецедентный рост расходов на оборону в Европе и Северной Америке. К концу 2024 года в эту сферу будет инвестировано еще $400 млрд. Это делает НАТО сильнее. Но нам нужно поддерживать набранный темп. Чтобы наши народы были в безопасности в современном более непредсказуемом мире», - отметил Столтенберг.

Напомним, что США и Россия вышли из договора по РСМД 2 августа, что вызвало в Европе опасения о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности на континенте. В Москве тогда дали понять, что не будут размещать ракеты, нарушающие договор, пока США сами не пойдут на такой шаг в Европе.

Генсек НАТО отметил, что Москва в последнее время вкладывает значительные средства в новые, современные вооружения, передовые ракетные системы, системы двойного назначения. А также системы, которые значительно сокращают время предупреждения и увеличивают риск ошибок, недоразумений и, следовательно, также являются серьезными проблемами для стабильности и безопасности европейских союзников.

«Вот почему мы уже начали реагировать на эту модель российского поведения. Таким образом, мы уже начали реагировать, выполняя самое большое усиление нашей коллективной обороны со времени окончания холодной войны, с большей готовностью наших сил, с боеспособными войсками в восточной части альянса, с инвестициями в новые, высокие конечные возможности и с увеличением расходов на оборону. Таким образом, мы должны поместить российские SSC-8 в более широкую картину», - отметил генсек альянса.

«Лучший способ решения этой проблемы - восстановить системы контроля над вооружениями. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений», - заверил Столтенберг.

Он также сказал, что НАТО не собирается размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. "Но мы должны убедиться, что у нас есть надежное сдерживание и защита и без Договора о РСМД», - добавил генсек НАТО.

«Генералы должны говорить об угрозах. Организации, которые созданы для борьбы с разного рода врагами, на эти угрозы должны реагировать. Если враги не очень грозные, их значимость надо преувеличивать. И даже придумывать неприятелей там, где их и нет вовсе»,

- прокомментировал «Газете.Ru» заявления Столтенберга директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Как отметил собеседник издания, это сейчас и происходит в НАТО. А в развале ДРСМД вина обычно сваливается друг на друга. И это тоже совершенно традиционная вещь еще с советских времен, напоминает Ознобищев.

По мнению специалиста, никто никогда не признает даже толику своей вины, что дал какой-то повод для создания озабоченностей у другой стороны. Поэтому все совершенно традиционно, в русле обмена псевдолюбезностями в лучших традициях давно закончившейся холодной войны.

Новое же для последнего десятилетия в отношениях России и Североатлантического альянса, по мнению Ознобищева, заключается в том, что Москва сама дала повод для генералов НАТО усиленно раздувать угрозы со стороны России на многие годы вперед, оправдывая свои оборонные усилия и вливание средств в военные бюджеты государств-участников альянса.

Поэтому из этой печальной реальности надо и исходить, считает эксперт. Но в то же время, по мнению Ознобищева, НАТО ведет себя достаточно сдержанно.

Как указывает эксперт, в Североатлантическом альянсе все-таки возобладала умеренная линия, которая несколько лет назад материализовалась в виде курса на оборонный диалог. И надо заметить, последние сессии НАТО не предполагают каких-либо новых развертываний войск (сил) на восточных рубежах альянса.

Развернули в НАТО четыре батальонных тактических группы и пока дальнейших реальных шагов в этой сфере не предпринимают, подчеркивает Ознобищев. А это всего лишь четыре с половиной тысячи человек. И все это в рамках Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора от 1997 года. И в альянсе подчеркнуто не выходят за рамки этих договоренностей. Все остальное - включая силы быстрого развертывания - на данном этапе еще никак не материализовалось. И это опять-таки свидетельствует о сдержанности НАТО.

Также до сих пор не сделано ни одного шага в плане развертывания ракет средней дальности, подчеркнул Ознобищев. Однако, пока, к сожалению, не удается это положить на бумагу, то есть достичь каких-либо юридических договоренностей.

Тем не менее, по мнению Ознобищева,

НАТО надо быть восприимчивее к тем сигналам, которые идут из Москвы. Например, от России было предложение объявить мораторий на размещение РСМД.

В то же время Москве не стоит игнорировать те позитивные сигналы, которые исходят из НАТО. К примеру, в Брюсселе настроены на дальнейший диалог в области контроля за вооружениями. Там считают целесообразным продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). И это отражено в документах саммитов НАТО.

И все же диалог между Москвой и Брюсселем, похоже, начался, считает собеседник издания. Об этом свидетельствуют встречи высших военных руководителей с обеих сторон, хотя они пока не находятся в фокусе общественного внимания.

Михаил Ходаренок