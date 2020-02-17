Контрразведка США разработала новую стратегию

Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC), входящий в состав Управления директора национальной разведки (ODNI) на своем сайте опубликовал открытую часть очередной Национальной стратегии контрразведки США на 2020-2022 годы. Новые фундаментальные установки, определяющие цели, задачи и направления действий оперативников этой федеральной службы, были подписаны президентом Дональдом Трампом 7 января. Для американской общественности этот документ стал доступен 10 января. В стратегии изложен новый подход к ликвидации угроз национальной безопасности страны, масштабы и содержание которых существенно изменились с момента выхода в свет ее последней версии, утвержденной в 2016 году.

Согласно положениям новой стратегии, современные условия, в которых теперь приходится действовать сотрудникам контрразведки, определяются тремя основными тенденциями.

Количество источников угроз, т.е. зарубежных структур, нацеленных на США и угрожающих их национальной безопасности, постоянно растет. Сюда входят самые различные субъекты, начиная с таких государств, как Россия, Китай, Иран, Куба и Северная Корея и негосударственных образований, включая ливанскую Хизбаллу, ИГИЛ (запрещена в РФ) и Аль-Каиду (запрещена в РФ), и кончая хакерами, источниками утечек информации и неправомочными действиями лиц, не имеющих официальных связей с иностранными разведками.

Сегодня все эти источники получают в свое распоряжение все более сложные разведывательные методы, инструменты и технологические возможности, включая самые современные кибернетические технологии, биометрические устройства, средства получения изображений высокого разрешения, усовершенствованное техническое оборудование для ведения наблюдения, развитые системы шифрования данных и технические средства для аналитической обработки больших массивов информации.

Субъекты угроз широко используют все эти возможности для повышения эффективности поиска новых целей своих атак и определения уязвимых мест в государственных и частных структурах США. В то время как иностранные разведывательные органы нацелены на федеральные ведомства, включая те, которые непосредственно не решают задач обеспечения национальной безопасности страны, в сферу их внимания входит и широкий спектр подразделений частного сектора и академических организаций. Они также весьма активно проводят мероприятия, направленные на получение влияния на общественное мнение граждан Америки.

Для выявления и сдерживания возникающих опасностей, контрразведка США продолжат эффективно решать традиционно стоящие перед ней основные задачи по противодействию зарубежным спецслужбам, негосударственным образованиям и частным лицам. К ним относятся организация противодействие внешней разведывательной деятельности на территории США, демпфирование инсайдерских угроз, защита секретной и конфиденциальной информации, а также закрытых федеральных и частных объектов инфраструктуры от проникновений на них техническими или агентурными средствами, и противодействие другим акциям иностранных разведок, включая возможные покушения на жизнь американских граждан.

Директор NCSC Уильям Эванина (William Evanina), представляя пересмотренные подходы контрразведчиков к борьбе с внешними угрозами, заявил, что стратегия является совершенно новой парадигмой решения проблем внешней разведки в национальном масштабе. Он отметил, что в предыдущих основополагающих документах контрразведки угрозы классифицировались самым общим образом, т.е. описывались отдельно для каждого иностранного государства, являющегося противником Америки. «Эта стратегия фокусируется на пяти ключевых областях, в которых иностранные разведывательные структуры наносят нам самый сильный удар и где нам нужно уделять больше внимания – критической инфраструктуре, ключевым направлениям поставок американских изделий, экономике США, демократическим институтам и кибернетическим и техническим операциям», - объявил глава Центра.

«Поскольку частный сектор и демократические институты все чаще подвергаются нападкам со стороны противников США, это больше не является проблемой, которую правительство США может решить в одиночку. Это требует ответных действий всего общества с участием частного сектора, информированной американской общественности, а также наших союзников», - добавил Эванина.

Защита критически важных объектов инфраструктуры государства, включает охрану гражданских и коммерческих миссий, обеспечение безопасности военных структур при проведении операций, безотказной работы федеральных объектов, а также противодействие иностранным разведывательным ведомствам, пытающихся использовать важнейшие государственные структуры или нарушить их функционирование.

Контрразведке предписывается сократить угрозы критически важным для США цепочкам поставок, а также предотвращение попыток иностранных спецслужб нарушить сохранность, надежность и аутентичность товаров и услуг, приобретенных и интегрированных в деятельность федерального правительства, в функционирование ведущих предприятий оборонного комплекса (Defense Industrial Base) и частного сектора.

Контрразведывательные органы обязаны ставить заслоны любым попыткам неправомерного использования американской экономики в интересах враждебных государств, обеспечивать защиту конкурентных преимуществ Америки на мировых рынках и ее технологического лидерства, а также гарантированно обеспечивать экономическое процветание США и их экономическую безопасность.

Защита американской демократии от иностранного влияния должна быть направлена на охрану демократических институтов и действующих норм, а также на сохранение культурных традиций и открытости общества.

Одной из важнейших задач контрразведки на современном этапе является организация противодействие кибернетическим атакам и другим техническим операциям иностранных разведок, наносящим ущерб интересам Соединенных Штатов.

Поскольку утвержденная стратегия выходит за рамки ранее выполняемых функций контрразведки и включает новые объекты защиты в обеспечение укрепления национальной безопасности США, в ней указывается, что расширение спектра стоящих задач потребует повышения ассигнований и расширения ресурсного обеспечения.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»