Роскосмос в 2019 году сократил долги своих предприятий на 10 млрд руб.

Госкорпорация в полном объеме выполнила государственный оборонный заказ, заявил Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Просроченная задолженность предприятий Роскосмоса была в прошлом году снижена с 45 млрд рублей до 35 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы за 2019 год сделали большой шаг вперед, сократили просроченную задолженность, которая была у предприятий Роскосмоса, с 45 млрд рублей до 35 млрд рублей. В полном объеме выполнили государственный оборонный заказ. Провели 25 пусков ракет космического назначения, все признаны успешными", - сказал Рогозин.

"Есть хорошая динамика, важно ее в этом году закрепить и продемонстрировать то, что Роскосмос становится все более эффективной организацией. Проблемы копились последние 20-25 лет, и за полтора года их не решить, но тенденция нормальная, она нас устраивает", - отметил глава госкорпорации.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон" и "Ангара") Алексей Варочко сообщил, что предприятие полностью рассчиталось по своим долгам по пусковым услугам, которые были у предприятия с 2011 до 2019 год. По его словам, Центр Хруничева также в первом полугодии этого года реструктурирует свои кредиты перед банками в объеме 34 млрд рублей.