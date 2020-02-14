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Интерфакс-АВН

Объем просроченной задолженности предприятий "Роскосмоса" снизился с 45 до 35 млрд в 2019г - Рогозин

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Он считает, что отрасль "демонстрирует хорошую динамику", "тенденция нормальная, она нас устраивает"

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Предприятия российской космической отрасли сокращают свою долговую нагрузку, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы за 2019 год сделали большой шаг вперёд, сократили с 45 до 35 млрд рублей размер просроченной задолженности, которая была традиционно у предприятий "Роскосмоса". В полном объёме выполнили государственный оборонный заказ. Провели 25 пусков ракет космического назначения, все были успешными", - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, отрасль демонстрирует хорошую динамику, которую важно закрепить и "продемонстрировать, что "Роскосмос" становится все более эффективной организацией".

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