Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмосу" предстоит реализация серьезных проектов при бюджете, на порядок меньшем, чем у NASA, отмечает Рогозин

522
0
0
Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Космодром Восточный, создание сверхтяжелой ракеты и проект глобальной связи "Сфера" потребуют больших затрат, "Роскосмос" будет реализовывать их в рамках выделяемых государством средств, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы будем дисциплинированы и действуем в рамках бюджета. Но очевидно совершенно, что для реализации таких проектов как "Сфера", создания ракеты сверхтяжелого класса и инфраструктуры третьего этапа на космодроме Восточный, конечно, потребуется серьезное финансирование, но мы будем действовать планово", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что в 2020 году госкорпорация внесет в правительство проект Единой государственный программы космической деятельности России до 2030 года, куда все перечисленные проекты будут включены в виде подпрограмм.

"Конечно, в рамках этой работы будут определены лимиты бюджета финансирования, они значительны, потому что и объём задач, безусловно, значителен. Но если этого не сделать, то не будет и самих проектов", - отметил глава "Роскосмоса".

Он заявил, что госкорпорацию сложно сравнивать по размеру бюджета с NASA или китайским космическим агентством, что не снимает обязанности выполнения поставленных перед "Роскосмосом" задач.

"Надо пытаться решать те задачи, которые возможны в рамках тех бюджетах средств, которые есть в нашем распоряжении - это первое. И второе - максимально повысить эффективность использования уже существующих средств", - сказал Рогозин.

В понедельник глава NASA Дим Брайденстайн сообщил, что бюджетная заявка на 2021 год президента Дональда Трампа предусматривает ассигнования Национальномv управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в размере $25 млрд.

"Это на 12% больше, включая более 3,3 млрд долларов для нашей программы Artemis", - написал администратор NASA в Twitter.

Рогозин во вторник констатировал, что бюджет "Роскосмоса" на порядок меньше, чем у NASA, и разрыв возрастет, если американские власти одобрят увеличение расходов на космос.

"В обнародованном вчера бюджете НАСА на 2021 год администрация Трампа запросила его увеличение на 12% (с $22.6 до $25.2 млрд долл). Это крупнейшее увеличение бюджета НАСА за десятилетия (кстати, он и так был на порядок больше, чем у "Роскосмоса"). Таким образом, США ставят на космос", - написал Рогозин на своей страничке в той же социальной сети.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Похожие новости
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 11:12
  • 110
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 14.02 11:06
  • 24
Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"
  • 14.02 11:05
  • 3
Не туда сел: как советский истребитель сбежал с аэродрома НАТО
  • 14.02 11:02
  • 9
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 14.02 10:33
  • 7814
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.02 09:47
  • 116
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 14.02 09:23
  • 3
Ротацию «стрелочников» в «Роскосмосе» объяснили «вставанием с колен»
  • 14.02 08:29
  • 17
Excalibur полетит за целью
  • 14.02 07:01
  • 9
Американские БТР остались без защиты
  • 14.02 06:46
  • 82
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 14.02 04:57
  • 1
Сирийские РСЗО "Ураган" и "Смерч" взяли на прицел турецкие войска
  • 14.02 02:09
  • 1
Стало известно о повышенном интересе иностранных заказчиков к «Армате»
  • 13.02 21:06
  • 37
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 13.02 20:38
  • 5
Будущая "вертикалка" уже летает
  • 13.02 18:18
  • 9
Первая в мире: БМП-3 с "Ареной" на десятилетия опережала конкурентов