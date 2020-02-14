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Интерфакс-АВН

В Саудовской Аравии увидели некий позитив в "сделке века" Трампа - СМИ

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Иерусалим. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель Аль-Джубейр указал на наличие позитивных элементов в плане палестино-израильского урегулирования администрации США, сообщает The Times of Israel.

"Есть и положительные элементы в мирном плане Трампа. Эти элементы могут заложить основу для переговоров между двумя сторонами", - сказал он в четверг в ходе визита в Румынию.

Тем не менее, отметил он, "палестинцы отвергли этот план и дали четко понять, что он не отвечает их требованиям".

Также Аль-Джубейр подчеркнул, что "наш долг - поддержать палестинцев".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Румыния
Саудовская Аравия
США
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