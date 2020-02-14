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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

F-35 для Польши – непосильная ноша мнимой безопасности

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Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019
Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019.
Источник изображения: Juliusz Sabak / www.defence24.pl

31 января, после нескольких лет процедур и переговоров, Польша и США подписали “соглашение столетия” о покупке 32 истребителей F-35. Цена за каждую машину для Варшавы составит 87,3 млн. долларов. Польские правящие элиты уверяют, что им удалось выторговать у Вашингтона около 2 млрд и контракт в целом якобы обойдется в 4,6 млрд вместо ранее заявленных 6,5 млрд долларов.

Польша получит первые четыре самолета не ранее 2024 года. Эти машины останутся на базе Люк в США и будут использоваться для обучения польских пилотов и персонала наземного обслуживания. 12−16 истребителей для первой польской эскадрильи будут переданы лишь к 2026 году. Второй этап поставок намечено завершить к 2030 году.

В состав пакета, кроме боевых машин, войдут запасные части, восемь тренажеров, информационная система управления эксплуатацией самолетов и оборудование для текущего обслуживания.

Однако, военно-политическое руководство Польши умалчивает, что самолеты будут покупаться без автоматизированной системы управления боевыми действиями, которая и делает F-35 современной машиной.

Кроме того, эксперты отмечают, что в пакет не входит и вооружение. Известно, что Варшава получит истребитель версии Block 4, приспособленный переносить боекомплект из шести ракет AMRAAM, а также интегрированный с современными средствами поражения, такими как JSOW C1 или AARGM-ER, бомбой SDB-II, ракетой воздух-воздух AIM-9X Block II, европейскими ракетами ASRAAM, SPEAR, Meteor. Докупать вооружение и боеприпасы, естественно, американского производства, ракеты, бомбы и даже пушечные снаряды – все это, вероятно, тоже придется приобретать отдельно. Выбранный боекомплект повлечет дополнительные расходы на сотни тысяч долларов, если не на миллионы долларов.

У Варшавы не будет возможности откладывать покупку боеприпасов. Все машины, согласно программе, должны быть вооружены к 2028 году.

Финансовым вызовом станет для Польши и подготовка инфраструктуры, необходимой для новых самолетов. В настоящее время Варшава не хочет разглашать, во сколько обойдется строительство или модернизация баз и создание новой системы логистического обеспечения для F-35. По очень приблизительным подсчетам, речь идет еще о нескольких сотнях миллионов долларов.

Также не известна и стоимость эксплуатации F-35. Контракт, подписанный Варшавой, гарантирует обслуживание самолетов до 2030 года. В ходе дальнейшего их использования необходимо будет заключить новое соглашение с “Lockheed Martin” на сервисное обслуживание машин. Размер этих расходов не могут предположить пока даже самые информированные эксперты.

В свою очередь, хочется отметить, что в 2019 году у самолета F-35 было выявлено более 870 дефектов в программном обеспечении (в 2017 году – 917), которые требуют срочного исправления. Кроме того, военные эксперты отмечают, что F-35 уступают российским самолетам поколения 4++ по цене и боевой эффективности, а модернизация имеющихся МиГ-29 польских ВВС сэкономила бы миллиарды долларов.

Итого, помимо объявленной стоимости контракта, понадобится не один миллион долларов на подготовку инфраструктуры, обучение персонала и адаптацию американского самолета в состав национальных ВВС. Не остается сомнений, что даже при нынешних темпах роста экономики Варшаве придется урезать финансирование других программ, причем не только касаемых вооруженных сил, но и из других сфер.

Николай Астровский

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
AGM-154
AIM-9
AMRAAM
ASRAAM
F-35
GBU-39
МиГ-29
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
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