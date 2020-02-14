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Известия.ru

США приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил в четверг, 13 февраля, глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

«Ведомство (Пентагон — Ред.) начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих (гиперзвуковых — Ред.) систем», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Ричарда, 2020 год — ключевой год для разработки данного вида оружия. Он отметил, что его создание сможет обеспечить «постоянное, видимое и глобальное присутствие, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога», а также гиперзвуковые системы смогут обеспечить эффективное сдерживание.

11 февраля сообщалось, что США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW) в пользу реализации гиперзвукового комплекса «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW).

2 февраля глава ВМС США Томас Модли заявил, что Соединенные Штаты отстают от России в сфере гиперзвукового оружия.

По его словам, сложившаяся ситуация напоминает отставание США от СССР после запуска первого искусственного спутника Земли, который произошел в 1957 году. Модли отметил, что превосходство России в данной сфере создает предпосылки для дестабилизации ситуации в мире и внутри США.

24 января Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США увеличили финансирование разработки гиперзвукового оружия почти на $5 млрд. Он добавил, что Пентагон ускоряет летные испытания и другие эксперименты в рамках разработки гиперзвукового оружия.

24 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация, когда ни у одной страны, кроме РФ, нет гиперзвукового оружия.

Президент напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и комплексы «Пересвет» уже представлены в войсках, началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», согласно плану, выполняются работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», а также крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
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