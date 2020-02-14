"Методы холодной войны". Эксперт о словах генсека НАТО про ракеты РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс даст ответ на новые ракетные системы РФ. Военный политолог Владимир Карякин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, как следует относиться к этому заявлению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракетных систем РФ.

"Мы очень обеспокоены по поводу новых российских ракетных систем, не только потому что новые российские ракеты SSC-8 нарушают ДРСМД, и это привело к гибели ДРСМД в прошлом году. Мы ответим, но мы не будем зеркально реагировать на то, что делает Россия. У нас нет намерения развертывать новые ракеты наземного базирования в Европе", – заявил Столтенберг.

По его словам, новая гонка вооружений будет "опасной, а также чрезвычайно затратной". Столтенберг отметил, что НАТО ее желает избежать или предотвратить. Также генсек НАТО заявил, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министры обороны НАТО запланировали встречу 13 февраля, на которой намерены обсудить ответные действия на целый спектр российских ракетных систем, действующих или находящихся в разработке.

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что слова генсека НАТО о стремлении избежать гонки вооружений не стоит принимать всерьез.

"Это политический демарш, не стоит придавать этому серьезного значения. Я думаю, что это все из области "информационного шума" и политической демагогии", ‒ считает Владимир Карякин.

По его мнению, НАТО гораздо убедительнее доказало бы отсутствие агрессивных намерений, если бы позитивно отреагировало на конструктивные предложения со стороны Москвы.

"Лучше было бы договориться, сесть за стол переговоров и начать изучать вопрос сокращения в Европе вооружений, в частности ‒ НАТО и России. Вот к чему нужно стремиться ‒ к сотрудничеству, а не делать заявления о том, что они, дескать, дадут какой-то ответ. Это все методы холодной войны, а сейчас пора бы уже подумать о взаимодействии ради сокращения вооружений в Европе", ‒ уверен Владимир Карякин.

Действие ДРСМД прекратилось 2 августа 2019 года после того, как в начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. В свою очередь, российская сторона категорически отвергает все обвинения. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Владимир Путин в сентябре 2019 года предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В НАТО на это предложение отреагировали негативно.