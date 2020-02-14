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РИА Новости

В Пентагоне опровергли стремление к ядерному паритету с Россией

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Штаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Глава стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к ядерному доминированию над РФ и Китаем, а также к гонке вооружений, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в сенате.

Ричард отметил, что программа США по модернизации ядерных сил не предполагает их расширения. По его словам, Штаты не стремятся к паритету в этом отношении.

Высокопоставленный представитель Пентагона пояснил, что действия США лишь направлены на продление срока действия своего ядерного потенциала.

"Мы не стремимся к большему числу. Мы просто стремимся к достаточному числу наших (ядерных) возможностей, что позволит нам достичь поставленные цели", – сказал Ричард.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США оценили возможность широкомасштабного военного конфликта в Сирии.

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