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Интерфакс-АВН

Интеграция Грузии в НАТО необратима - Минобороны

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Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО
Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО.
Источник изображения: Reuters

Тбилиси. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Мирчей Джоанэ.

По информации пресс-службы грузинского оборонного ведомства, Гарибашвили на встрече выразил благодарность НАТО за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и ее евроатлантических устремлений.

"Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что стремление Грузии вступить в альянс является необратимым процессом, и для достижения этой цели Грузия успешно использует все практические механизмы сотрудничества с НАТО", - отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что на встрече стороны также обсудили роль Грузии в укреплении безопасности в Черном море и участие страны в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

По данным пресс-службы, Гарибашвили в четверг также принял участие в заседании министров обороны стран-участников миссии "Решительная поддержка". На этой встрече глава минобороны Грузии заявил, что Грузия продолжит участие в афганской миссии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Грузия
Ирак
Проекты
NATO
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