Начальники генштабов РФ и Турции обсудили по телефону обстановку в Идлибской зоне - Минобороны России

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Сирии, в частности, в Идлибской зоне деэскалации обсуждалась в четверг в ходе телефонных переговоров начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Яшара Гюлера, сообщили в Минобороны России.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республики, в частности в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. В среду урегулирование сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в Идлибе, обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Отмечалось, что Путин и Эрдоган заявили о важности полной имплементации российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум. В этих целях президенты России и Турции договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

В Минобороны России накануне заявили, что Россия и Турция способны совместно добиться положительных результатов в Сирии, если не будет несогласованных скоропалительных решений.

"Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована", - отмечалось в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ накануне также заявили: "Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации (Идлиб) через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск".

В среду вечером начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил на брифинге, что операция сирийской армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить соответствующие положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

По словам Боренкова, армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трасс М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям.