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Интерфакс-АВН

Украины будет участвовать в миссии НАТО в Ираке - министр обороны Загороднюк

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Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Брюссель. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина подтвердила свое намерение принять участие в миссии НАТО в Ираке, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

"Мы подтвердили наше желание в отношении участия в мисси НАТО в Ираке", - сказал Загороднюк журналистам в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами, участниками операции в Афганистане.

Вместе с тем, по его словам, пока списка конкретных специалистов, которые будут участвовать в этой миссии, еще нет. "Это потому, что сами страны НАТО еще не знают, когда миссия в Ираке будет возобновлена. Поэтому сейчас работу по определению конкретных людей мы еще ведем. Как только это будем - мы сразу сообщим. Мы четко заявили, что мы будем принимать в этом участие, и страны, которые имеют к этому отношение, это поддерживают", - констатировал Загороднюк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Украина
Проекты
NATO
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