Украины будет участвовать в миссии НАТО в Ираке - министр обороны Загороднюк

Брюссель. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина подтвердила свое намерение принять участие в миссии НАТО в Ираке, заявил глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

"Мы подтвердили наше желание в отношении участия в мисси НАТО в Ираке", - сказал Загороднюк журналистам в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров обороны стран-членов НАТО со странами-партнерами, участниками операции в Афганистане.

Вместе с тем, по его словам, пока списка конкретных специалистов, которые будут участвовать в этой миссии, еще нет. "Это потому, что сами страны НАТО еще не знают, когда миссия в Ираке будет возобновлена. Поэтому сейчас работу по определению конкретных людей мы еще ведем. Как только это будем - мы сразу сообщим. Мы четко заявили, что мы будем принимать в этом участие, и страны, которые имеют к этому отношение, это поддерживают", - констатировал Загороднюк.