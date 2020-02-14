Ракетный угар: НАТО готовит ответ на «российскую угрозу»

Североатлантический альянс согласовал ответ «на весь диапазон угроз со стороны российских ракетных систем — обычных, ядерных и ракет, находящихся на стадии разработки». С таким заявлением на встрече министров обороны НАТО выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. В очередной раз напомнив, что, по мнению альянса, в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, он подчеркнул: НАТО не будет разворачивать в Европе крылатые ракеты наземного базирования. В Москве этим заявлениям не верят и считают, что альянс несет прямую ответственность за крушение договора. Как заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев, в сложившейся ситуации присутствие американских ракет в Европе — вопрос времени.

Североатлантический альянс согласовал ответ «на весь диапазон угроз со стороны российских ракетных систем — обычных, ядерных и ракет, находящихся на стадии разработки». С таким заявлением на встрече министров обороны НАТО выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. В очередной раз напомнив, что, по мнению альянса, в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, он подчеркнул: НАТО не будет разворачивать в Европе крылатые ракеты наземного базирования. В Москве этим заявлениям не верят и считают, что альянс несет прямую ответственность за крушение договора. Как заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев, в сложившейся ситуации присутствие американских ракет в Европе — вопрос времени.

Гонка неразмещений

По словам генсекретаря альянса Йенса Столтенберга, «в ответ на ракетную угрозу со стороны России НАТО проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах». Среди обозначенных шагов — размещение боеспособных формирований в восточной части блока, увеличение присутствия в воздухе, на земле и в море, инвестирование в новые системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). НАТО также увеличит количество и масштабы учений, расширит свой ядерный и обычный потенциал и выступит с новыми инициативами в сфере контроля над вооружениями.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе альянса, под боеспособными формированиями на востоке подразумевается укрепление присутствия военных НАТО в соответствии с итогами саммита в Варшаве 2016 года. Тогда страны договорились разместить в Восточной Европе на ротационной основе четыре батальона: в Латвии — канадский, в Литве — немецкий, в Эстонии — британский, в Польше — американский. Этот шаг, по заявлениям блока, стал ответом на действия и риторику РФ.

При этом генсек организации подчеркнул: альянс не планирует разворачивать в Европе крылатые ракеты наземного базирования и таким образом намерен соблюдать все меры по контролю над вооружениями.

В Москве тем не менее сомневаются, что европейские союзники откажутся от размещения американских РСМД на своей территории.

— Не для того США разваливали этот договор, чтобы сохранять существующий статус-кво. Он мешал им достигать военного превосходства над Россией и не только. Американцы совершенно точно пойдут по этому пути и будут требовать от своих союзников размещения их ракет средней и меньшей дальности, — заявил «Известиям» глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. — Это вопрос не столь отдаленного будущего. Хотел бы ошибиться в этих прогнозах, но логика действий США не оставляет других вариантов.

По мнению экспертов, новая гонка вооружений неизбежна: в НАТО уверены, что Россия уже развертывает запрещенные вооружения и потому ей надо отвечать. В сложившейся ситуации ни одна из сторон — ни Россия, ни США — отступать не будут, считает сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

— Для участников НАТО нарушения со стороны России так же очевидны, как и ее вмешательство в их внутренние дела, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт. — С одной стороны, большинство членов альянса выступают за диалог, но с другой — в организации по-прежнему считают РФ реваншистской страной.

И вновь о почившем договоре

На сессии минобороны НАТО Договор о РСМД упоминался неоднократно. Еще в начале встречи Йенс Столтенберг вновь обвинил РФ в нарушении соглашения и заявил, что в сложившихся обстоятельствах сохранять договор не представлялось возможным.

— Альянс был способен скоординированно отреагировать на это, выступив единым фронтом. Это показывает важность и силу НАТО как платформы, которая объединяет Европу и Северную Америку в решении этих видов стратегических вопросов, — подчеркнул генсек.

В Москве эти обвинения категорически не приемлют. Напротив, именно НАТО несет прямую ответственность за развал договора и разворачивающуюся в результате него гонку вооружения, считает Константин Косачев.

— У альянса была возможность выступить в качестве стороннего арбитра, заинтересованного в дискуссии между США и Россией. Если бы он набрался мужества и занял позицию, равноудаленную от обеих сторон, возможно, договор можно было бы спасти, — сказал «Известиям» сенатор. — Но он поддержал своего союзника, безотносительно того, как ситуация выглядела на самом деле. Я на прошлой Мюнхенской конференции попросил господина Столтенберга назвать публично время, место и уровень консультаций экспертов НАТО с российскими коллегами по вопросу ДРСМД. Господин Столтенберг ответить мне не смог.

Напомним, что заключенный в 1987 году ДРСМД прекратил свое существование 2 августа 2019 года после того, как США объявили о выходе из него. Свой шаг Вашингтон обосновал так: Россия разработала и испытала ракету 9М729 (по квалификации НАТО — SSC-8), которая стала модификацией запрещенной крылатой ракеты 9М728. Москва эти обвинения отвергла и выдвинула ряд встречных претензий — в частности, по присутствию американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе.

В августе 2019 года, после развала договора, США испытали модифицированную крылатую ракету Tomahawk, которую запрещал ДРСМД. При этом использовалась установка вертикального пуска Mark-41 (Mk-41), похожая на те, что размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Тогда же Москва заявила о том, что начнет разрабатывать свои системы средней и меньшей дальности. Однако, как сказал президент РФ Владимир Путин, российская сторона не будет размещать ракеты «до тех пор, пока в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства».