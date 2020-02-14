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Независимое военное обозрение

Америка, похоже, положила гиперзвуковой проект Lockheed Martin «на полку»

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Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW)
Концептуальное изображение гиперзвуковой неядерной крылатой ракеты авиационного базирования по программе ВВС США Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).
Источник изображения: Lockheed Martin

США будут «догонять» Россию с помощью новейшего оружия быстрого реагирования

По сообщению американского издания Defense News, Военно-воздушные силы США отменили программу по созданию «Ударного гиперзвукового конвенционального оружия» (Hypersonic Conventional Strike Weapon – HCSW), что явилось большой неприятностью для корпорации Lockheed Martin, которая занималась ее разработкой.

Lockheed Martin выиграла в 2018 году контракт HCSW стоимостью 918 млн долларов, предполагавший создание ракеты большой дальности, способной запускаться со стратегического бомбардировщика и двигаться со скоростью, превышающей 5 Махов.

А в понедельник 10 февраля Lockheed Martin получила уведомление о том, что ее работа над HCSW будет завершена весной этого года после всесторонней оценки проведенных исследований. Но закрытие программы не связано с неудовлетворенностью деятельностью компании в этом направлении. Команда HCSW первой достигла значительных достижений в разработке новых и использовании существующих технологий для гиперзвуковых программ в интересах Армии, Военно-Морского Флота и Агентства по противоракетной обороне Америки. Об этом заявила представитель ВВС США Энн Стефанек. Все этапы развития были пройдены успешно и полученные достижения будут способствовать ускорению производства гиперзвукового оружия. ВВС планируют в текущем году вложить 382 млн долларов в гиперзвук, хотя это значительно меньше, чем было израсходовано в 2019 году, когда на эти цели выделялось 576 млн долларов.

Бюджетом на 2021 год предусматривалось финансирование двух основных программ создания гиперзвукового оружия, одна из которых - HCSW, а вторая – разработка оружия быстрого реагирования с воздушным запуском «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» - ARRW, предусматривающая создание системы с уникальным дизайном летательного аппарата. Из-за недостатка средств, ВВС были вынуждены выбирать, какой из них отдать приоритет. Было принято решение сохранить ARRW, считая ее более перспективной.

Энн Стефанек 10 февраля заявила, что сотрудничество со всеми службами продолжится с учетом наиболее эффективного применения их возможностей, обеспечивая наиболее разумное использование бюджета и долларов налогоплательщиков.

В конце прошлого года глава Пентагона Марк Эспер заявил об отставании Америки в разработке гиперзвуковых систем и теперь США вынуждены догонять Россию в создании такого оружия.


Ирина Дронина

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Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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