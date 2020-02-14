США ввели санкции против трёх российских организаций

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против еще трех российских предприятий. Как следует из документа, опубликованного сегодня Госдепартаментом США в федеральном реестре, ограничительные меры введены еще 3 февраля этого года.

Согласно опубликованному американским госдепом списку, под санкции США от России попали: Тульское конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". При чем в отношении Тульского КБП решение выносится во второй раз. В первый, еще в мае, в документах неправильно указали его полное название. В чем будут заключаться санкции, не поясняется.

Кроме этого, в списке фигурируют пять компаний из Китая, одна из Ирака и одна из Турции.

Как говорится в документе, все вышеперечисленные попали в санкционные списки США в соответствии с внутриамериканским законом, запрещающим приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации (на данный момент это Сирия, Иран и Северная Корея), продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи. Вашингтон применяет данный закон для "наказания" сотрудничающих с этими государствами иностранных компаний, предприятий и т.д.

Ограничительные меры водятся на два года, но могут быть сняты по решению главы госдепа Майка Помпео, если компания или организация "будет себя хорошо вести" и получит американское одобрение своей деятельности.