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Деловая газета "Взгляд"

Глава ОСК оценил стоимость возмещения ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Расходы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на устранение ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» могут превысить 300 млн рублей, сообщил глава СК Алексей Рахманов.

"Ориентировочно ни пугать, ни радовать никого не буду. Точно никаких 90 млрд там нет. Но и я думаю, что 300 млн мы не отделаемся", – сказал Рахманов, передает ТАСС.

Он добавил, что окончательную сумму назвать пока нельзя, поскольку соответствующая комиссия еще ведет работу.

"С учетом того, что подзатянулась работа, я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки", – сказал он.

Напомним, пожар произошел 12 декабря в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.


Алексей Дегтярев

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Авианосец
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