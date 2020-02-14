ОСК рассчитывает завершить строительство эллинга Северной верфи в 2020 году

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает завершить строительство эллинга в рамках проекта по модернизации "Северной верфи" в 2020 году, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Как только выйдем из экспертизы, начнем заказывать металлоконструкции и, надеюсь, все-таки достроим эллинг в 2020 году", - сказал Рахманов.

По его словам, завершение государственной экспертизы ожидается до конца февраля.

"Мы сейчас прошли первый этап - по сути, строительство стапельных мест, вторым этапом будет модернизация корпусообрабатывающего цеха, чтобы было одинаково у нас везде... Чтобы мы могли рабочего совершенно спокойно пересаживать из одного кресла в другое... Это будет второй этап", - сказал Рахманов.

"Мы действительно получаем очень мощные стапельные места на Северо-Западе, которые позволят нам строить и гражданские суда измерением до 250 м, в том числе, кстати, и круизные, если вдруг понадобится. И второе - это, конечно, вся перспективная программа кораблей дальней морской зоны. Удорожание (стоимости модернизации верфи - ИФ) если будет, небольшое, я думаю, что в пределах миллиарда рублей", - отметил он.

По словам Рахманова, стоимость первого и второго этапов составляет порядка 7 млрд рублей, общая стоимость строительства будет зависеть от ряда факторов. "Да, порядок цифр такой, у нас будет с учетом удорожания стройки, стройка будет стоить 7 (млрд руб. - ИФ) и 2,3 или 2,4 (млрд руб. - ИФ) краны, итого получается до десятки. Это так называемый первый этап целиком и этап реконструкции. Плюс миллионов 350 дополнительно по сетям", - уточнил он.

Ранее глава ОСК не исключал переноса сроков сдачи объекта на 2021 год. Возможное увеличение бюджета на модернизацию "Северной верфи" может составить 1-1,5 млрд рублей, говорил он.

ОСК пришлось полностью переделывать проектную документацию для государственной экспертизы, в связи с тем, что предыдущей версии проектных документов был допущен ряд ошибок при расчете как технических параметров, так и финансовых, пояснял Рахманов.

Новый подрядчик работ по модернизации "Северной верфи" будет выбран к весне 2020 года, говорил глава ОСК в декабре. Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга предложило ПАО "Северная верфь" (MOEX: SZVE) рассмотреть варианты завершения работ по сооружению современного судостроительного комплекса на территории предприятия без участия ОАО "Метрострой" (MOEX: METP).

Строительство на территории ПАО СЗ "Северная верфь" современного судостроительного комплекса позволит модернизировать предприятие, расширить линейку производимой заводом продукции до крупнотоннажных судов и кораблей.

В 2017 году победителем конкурсных процедур на строительство судостроительного комплекса было объявлено ОАО "Метрострой". Согласно условиям контракта, заключенного между "Северной верфью" и "Метростроем", в рамках исполнения первого этапа проекта запланировано строительство стапельной площадки с эллингом и административно-бытовых зданий. Срок окончания работ по контракту - февраль 2019 года, цена контракта - 6 млрд рублей.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций ОСК находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

Служба финансово-экономической информации

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