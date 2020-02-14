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Интерфакс-АВН

УВЗ планирует организовать в Индии производство комплектующих для танков Т-90С

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Танки Т-90С (Bhishma) армии Индии на параде
Танки Т-90С (Bhishma) армии Индии на параде.
Источник изображения: www.deccanchronicle.com

Томск. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - В Индии планируется организовать совместное предприятие по производству комплектующих для танков Т-90С, сообщил в четверг глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

"Я думаю, что концерн "Уралвагонзавод" будет одним из первых, кто организует совместное производство комплектующих для танков Т-90С на территории Индии", - сказал он журналистам при посещении Томского электротехнического завода.

"Основной тезис, который сегодня произносит руководство Индии, вы хорошо знаете - Make in India (программа "Делай в Индии" - ИФ). Это касается, прежде всего, комплектующих. Они хотят повысить локализацию. У нас такие наработки идут на территории Индии. Сейчас мы ждем приведения в соответствие нормативных документов, которые легитимно позволят в будущем работать в этом направлении", - сказал Потапов.

6 февраля на оборонной выставке в Лакхнау (Индия) в пресс-службе "Уралвагонзавода" сообщили, что УВЗ создаст в Индии совместное предприятие по производству комплектующих для российских танков.

"Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") при активном участии ФСВТС России и министерства обороны Индии нашел взаимоприемлемые решения, что обеспечило возможность создания на территории Индии совместного предприятия по производству гусеничных лент", - сообщили в пресс-службе.

В Индии планируется также организовать производство "двигателей, водяных и масляных радиаторов, автоматов заряжания, элементов топливной системы, приборов электрооборудования корпуса и башни, блоков управления электропитанием и пусковых генераторов, гусеничных лент для танков Т-72М1 и Т-90С".

В настоящее время, по данным концерна, УВЗ сотрудничает с семью индийскими партнерами на основании соглашений о намерениях по реализации программы Make in India.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Кроме этого в стране идет лицензированная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, а также идет совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой БраМос-2.

На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Ак-203 и вертолетов Ка-226Т.

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