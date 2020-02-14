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Военно-промышленный курьер

«Шуты» и фрики обеспечили набор в британскую армию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Впервые с 2012 года план по набору новобранцев в британскую армию выполнен. Достичь этого удалось за счет снижения требований по здоровью и рекламной компании, ориентированной на аутсайдеров и миллениалов.

На протяжении последних шести лет у армии Ее Величества проблемы - недобор рекрутов составлял от 22 до 45 процентов от плана. Столь неутешительные показатели были обусловлены целым рядом причин: от общего имиджа вооруженных сил в глазах молодежи, до неадекватного информирования новобранцев. По сути, многие из них даже подписав договор не до конца понимали условия службы и «соскакивали» через несколько месяцев после начала контракта. 

Как сообщает портал Warhead со ссылкой на The Guardian, пишет ПМ, единую причину успеха в 2019 году назвать трудно, потому что мер было предпринято несколько. Далеко не последнюю роль сыграло снижение критериев отбора рекрутов по здоровью. В армии появилось множество родов деятельности, которые не требуют от военнослужащего впечатляющего здоровья и физической подготовки. Например, отныне люди с лишним весом, астмой и экземой могу стать английскими военными. Кстати, в последние годы в британскую армию допустили и жителей Содружества никогда не проживавших на территории Великобритании.

Однако по мнению многих наибольший эффект принесло изменение маркетинговой стратегии. Да, все неудачливые годы продвижением идей службы в армии то же самое агентство - Capita, но на этот раз в рекламной кампании произошли разительные изменения. Основной целью агитации стали «миллениалы» и «снежинки» - люди, родившиеся с 1980 по 2000 и после 2000 года соответственно. Среди них множество непростых и, согласно традиционным представлениям о человеке, зачастую маргинальных личностей, сформированных в информационную эпоху: геймеры, интернет-аддикты, «телефонные зомби», эгоцентричные нытики и шуты.

Помимо плакатов в этом же духе были выполнены видеоролики и целые полудокументальные программы на телевидении. Одна из популярных шуток на тему этой агитации звучала примерно так: «наконец-то наша армия всех этих неудачников-нытиков соберет в кучу и сделает из них людей».

Поначалу реклама была воспринята неоднозначно. Ее критиковали за грубость стереотипов и несоответствие реальных качеств описываемых групп населения с прописанными на плакатах, а ветераны и отставные военнослужащие причитали, что армия превратится в балаган и позор. 

Тем не менее, спустя время оказалось, что положительный эффект данное начинание имело. Примечательно, что похожую стратегию рекрутинга выбрали и в США. О ее успехах или неудачах станет известно немного позднее, но если говорить о результатах «эксперимента» в Британии, то они впечатляют - из 9440 человек, требуемых по плану, за семь недель до окончания набора подписали контракт 99 процентов.

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Страны
Великобритания
США
Проекты
ИТ
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