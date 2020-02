Сколько стоит мир в Афганистане

Попытка восстановления и стабилизации страны уже обошлась в тысячи человеческих жизней

В рамках совещания министров обороны стран-членов НАТО, проходившего 12-13 февраля с.г. в Брюсселе, одной из наиболее важных тем для обсуждения наряду с Ираком и Россией стал Афганистан. Возможно, в результате принятых на министерской встрече решений, ситуацию в сфере безопасности в этой стране удастся кардинально улучшить в будущем, но пока повода для оптимизма нет. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать на основе тех документов, которые были обнародованы накануне указанного мероприятия американцами.

В период с 17 апреля 2002 года по 31 декабря 2018 года в ходе реализации масштабной международной программы восстановления и стабилизации Афганистана в общей сложности погибли 2214 человек, 2921 человек были ранены, а еще 1182 – похищены и пропали без вести. Пик потерь пришелся на 2010 год (1062 убитых, раненых, похищенных или пропавших без вести), после чего ситуация стала в целом улучшаться (правда, некоторый всплеск наблюдался в 2014 году), но в 2018 году потери в два с лишним раза превысили показатель 2017 года – 325 случаев против 150.

Такие неутешительные цифры приводятся в докладе Джона Сопко – специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – SIGAR), датированном февралем 2020 года. Он озаглавлен The Human Cost of Reconstruction in Afghanistan и является первым официальным документом, дающим оценку: во что же с точки зрения человеческих жизней обходится попытка построить мирную жизнь в далекой стране.

«На протяжении многих лет SIGAR прилагает значительные усилия для отслеживания финансовых затрат на восстановление и стабилизацию в Афганистане. Однако до сих пор не было предпринято почти никаких усилий с целью подсчета человеческих потерь – количества убитых, раненых или похищенных людей – в рамках осуществления этой деятельности, – подчеркивает Джон Сопко. – Это не дает политикам полную картину истинной стоимости наших усилий в Афганистане. Насколько нам известно, настоящий доклад является первым официальным правительственным документом, подготовленным независимым генеральным инспектором».

В приведенные в докладе расчеты были включены только те потери, которые отвечали следующим критериям: работа (служба) пострадавшего на момент учитываемого события «была непосредственно связана с проведением восстановительных или стабилизационных мероприятий», либо же пострадавший в момент гибели, ранения или похищения оказался «на месте проведения этих мероприятий». В перечень таких мероприятий входят собственно работы по восстановлению страны, а также операции по борьбе с наркотиками, разминирование, гуманитарные операции, обеспечение работы органов власти и пр. В то же время в потери не включались случаи, которые имели место в ходе боевых или контртеррористических операций, которые были классифицированы как несчастные случаи, либо наступившие в результате естественных причин, обычных уголовных преступлений, а также ряда иных обстоятельств.

Самым опасным видом работ, согласно приведенной статистике, стали дорожные – на них пришлось почти 30% всех убитых и раненых (1527 человек). Различные иные строительные работы унесли еще 395 жизней, плюс 410 человек получили ранения. В ходе строительных и дорожных работ чаще всего также и похищают людей: 648 человек или около 54,8% от общего числа похищенных. В то же время для американцев наиболее опасным видом деятельности стало обеспечение безопасности, где из 346 убитых – 195 американцев, в том числе 154 силовика и 41 гражданский и контрактник.

Большие потери несут все, кто стремится наладить жизнь в Афганистане, и в ходе обеспечения работы различных органов власти и управления страной в целом: 341 убитый, 497 раненых, 157 похищенных. Самый серьезный случай для американцев здесь имел место в 2013 году, когда при атаке смертника на группу специалистов, доставлявших в одну из афганских школ в подарок учебники, погибли три американских солдата, один американский госслужащий и работавший по контракту с Пентагоном афганский переводчик. Еще семь американских военных и девять афганцев тогда получили ранения.

Серьезную цену приходится платить и за избавление Афганистана от мин: в ходе этих операций за 16 с лишним лет погибли 114 человек, 128 получили ранения и еще 201 был похищен. Среди них всего один силовик, остальные – гражданские и контрактники, подавляющая часть – афганцы. Однако свободное волеизъявление обходится еще дороже: при обеспечении выборов в стране погибли 189 человек, 399 были ранены, а 104 – похищены, причем и здесь почти все – тоже афганцы.

Согласно представленным в указанном документе данным, в означенный период в ходе выполнения своих служебных обязанностей, связанных с «восстановительными и стабилизационными мероприятиями» на территории Афганистана погибли 284 американца, в том числе 216 военнослужащих и 68 гражданских специалистов (государственные служащие, контрактники и «те, чей статус не известен»). Еще 245 американских силовиков и 76 гражданских специалистов получили ранения, а один гражданский специалист был похищен. Для сравнения, потери среди афганских военных здесь составили 369 человек убитыми и ранеными, плюс один был похищен.

Среди силовиков, представляющих страны-союзники Америки по коалиции, потери за указанный период составили 100 человек убитыми и 105 ранеными. Кроме того, среди представителей третьих стран, занятых в мероприятиях по восстановлению и стабилизации Афганистана, погибли 124 человека, 87 получили ранения различной степени тяжести, а еще 59 человек были похищены.

Однако наибольшая доля потерь пришлась все же на афганцев: 1578 человек были убиты, 2246 – ранены, а 1004 человека – похищены. Причем 65 из них, что называется, просто оказались «не в том месте и не в то время». Впрочем, еще больше местных жителей погибло в ходе боевых действий с участием сил западной коалиции, афганских армии и спецслужб с одной стороны и различных террористов и повстанцев – с другой.

В частности, в обнародованном недавно Пентагоном очередном докладе Enhancing Security and Stability In Afghanistan, посвященном анализу ситуации в сфере безопасности и правопорядка в Афганистане, указывается: только в период с 1 июня по 31 октября 2019 года погибли 1413 мирных афганцев и еще 4023 получили ранения. Причем не все они погибли и получили ранения от рук террористов и повстанцев, хотя таковых и подавляющее большинство – 1268 убитых и 3755 раненых. В результате действий американских и натовских войск погиб 31 человек и 25 получили ранения, тогда как афганские военные стали причиной гибели 51 человека и ранения еще 82. Остальные – 63 убитых и 161 раненый – это жертвы «других или неизвестных сторон».

Если же брать данные за первые 9 месяцев минувшего года, то, по оценкам коалиционных сил, погибли 1896 и получили ранения 5400 мирных жителя, а по данным сотрудников ООН и того больше – 2563 и 5676 человек соответственно. Причем в последнем случае, как считают ооновские специалисты, 484 человек погибли и еще 777 получили ранения вследствие действий афганских военных, тогда как действия сил возглавляемой США коалиции стали причиной гибели 468 гражданских лиц, плюс 214 человек получили ранения. В сумме это 952 и 991 человек соответственно. Для сравнения, от рук террористов и повстанцев погибли 1414 человек и 4477 человек получили ранения.

Впрочем, американским военным тоже досталось. Согласно данным указанного выше отчета Минобороны США, с октября 2001 года по 31 октября 2019 года боевые потери ВС США в Афганистане составили 1901 человек убитыми и 20664 – ранеными.

Причем в общую цифру погибших включены и те 216 силовиков, которые были убиты во время проведения в этой стране мероприятий по восстановлению и стабилизации.

С другой стороны, как видим, численность погибших почти за 20 лет войны американских силовиков сопоставима с аналогичными потерями среди местного населения всего за один неполный 2019 год. Таким образом, именно афганский народ несет самые серьезные потери в ходе тех операций, которые с начала нового века ведут в этой стране Вашингтон и его союзники. А теперь местные жители еще вынуждены оплачивать своими жизнями и процесс восстановления родной страны.

«Если правительство США не примет во внимание человеческие потери, истинные затраты на восстановление и стабилизацию в Афганистане не будут точно отражены», – подчеркивается в заключительной части доклада Джона Сопко.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО