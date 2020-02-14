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Независимое военное обозрение

Военные США опережают своих российских коллег в создании 3D мультфильмов про сверхоружие

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Рендер гиперзвукового глайдера проекта LRHW
Рендер гиперзвукового глайдера проекта LRHW.
Источник изображения: lockheedmartin.com

Американское военное ведомство разместило в Сети несколько 3D видеороликов, на которых показано новое шасси - транспортер (Transporter Erector Launcher – TEL) для пусковой установки гиперзвуковых ракет большой дальности (LRHW) сухопутного базирования. Об этом сообщает интернет портал «Defense (в американском варианте «Defence» ) blog».

Разработчики видеороликов высоко оценивают свою продукцию и считают, что материал, ими произведенный, получился настолько реалистично, что его использование позволяет вносить необходимые инженерные изменения в конструкцию транспортера. О наличии самих гиперзвуковых ракет LRHW, даже в виртуальном виде, пока речь не идет.

Но, все же, в созданной в специальной лаборатории 3D модели есть рациональное зерно. Сами разработчики считают, что виртуальное проектирование техники и такое же предварительное ее испытание дает значительную экономию. «Выявление потенциальных проблем на ранних этапах процесса разработки имеет решающее значение, поскольку проще и дешевле корректировать проектирование на этапе разработки концепции, чем на этапе производства», - говорят они.

Курирует разработку прототипа ракет LRHW Армейское управление по ускорению возможностей и критическим технологиям (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office - RCCTO). По плану весь ракетный комплекс, включающий пусковую установку, командный блок и саму ракету будет подготовлен к первым испытаниям не позднее 2023 финансового года. Но, стоит учитывать, что пока ничего из данного проекта в железе не исполнено. И эту недостачу восполняют виртуальными моделями. Кстати, на этом уровне разработки можно уже подготовить виртуальные тренажеры и начинать обучение личного состава работе с элементами будущего мобильного ракетного гиперзвукового комплекса сухопутного базирования.

При очень сжатых сроках, которые отпущены разработчикам для создания комплексов LRHW такой подход выглядит целесообразным. Компьютерное моделирования боевого использования еще не созданных в железе систем как бы позволяет видеть будущее и корректировать инженерные решения в конструировании прототипа. А, также, работать над дизайном боевых постов, где, сразу же - виртуально тестируется интеграция, пока, не существующего ракетного комплекса и человека, его обслуживающего.

Напомним, что разработкой данного оружия занимается корпорация Lockheed Martin.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
ИТ
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