НАТО для победы над Россией посоветовали научиться свободно перемещаться в грязи

Стратегам Пентагона при планировании учений в Восточной Европе можно посоветовать, помимо мостов, не забыть решить проблему с бензоколонками, шоссе и туннелями, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Дело в том, что российские Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90МС всеядны. Их можно заправлять хоть авиационным керосином, хоть судовым дизелем. Они свободно перемещаются как по грязи, так и по шоссейным дорогам. А на трейлерах или железнодорожных платформах спокойно проходят по габаритам в любые европейские туннели», — заявил автор.

Литовкин напоминает, что американские M1 Abrams, британские Challenger II и немецкие Leopard II такими свойствами не обладают, что может стать «стимулом для разработки инфраструктурных проектов» в Восточной Европе.

Таким образом автор прокомментировал февральскую публикацию Breaking Defense, в которой утверждается, что возведенные во время холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае возникновения в регионе военного конфликта.

В августе 2019 года американский военный эксперт Джеффри Льюис, комментируя случившийся в том же месяце под Северодвинском инцидент с жидкостным реактивным двигателем, заявил, что «гонка с российским военно-промышленным комплексом — как борьба со свиньей: и ты в грязи, и свинья довольна».

В июле 2018 года журнал Popular Mechanics написал, что российская угроза приводит к необходимости строительства в Восточной Европе новых дорог, поскольку значительная часть трасс региона не способна выдержать нагрузку, создаваемую танками и другой тяжелой военной техникой.