Airbus Helicopters поставит ВВС Таиланда учебно-тренировочные вертолеты H-135

ЦАМТО, 13 февраля. Airbus Helicopters объявила о подписании контракта на поставку 6 военных учебно-тренировочных вертолетов H-135 для ВВС Таиланда, которые будут применяться в рамках программы повышения квалификации пилотов.

Заказанные двухдвигательные H-135 станут первыми учебно-тренировочными вертолетами в составе ВВС Таиланда и будут использоваться для обучения, включая начальную летную подготовку. Они дополнят парк ранее принятых на вооружение ВВС Таиланда H-225M, доведя число поставленных Airbus вертолетов до 18 ед.

H-135 расширят возможности ВВС Таиланда по подготовке пилотов, начиная с 2021 года. Летчики будут обучаться пилотированию вертолета на H-135, а затем переходить на более сложные в управлении машины.

Заказанные вертолеты будут оснащены самым современным пакетом авионики Helionix, двумя внешними камерами для обеспечения пилоту обзора на 360 град. тактическими системами, движущейся картой Euronav7 для улучшения ситуационной осведомленности. Кроме того, H-135 получат систему кондиционирования воздуха, тонированные стекла и регулируемые по высоте сиденья для повышения комфорта.

Airbus Helicopters также обеспечит техническое обслуживание и поддержку вертолетов в рамках схемы HCare Smart Parts By the hour, предполагающей ремонт и обмен запчастей исходя из летных часов.